SUBOTICA: Gradonačelnik Bakić i predsednik Skupštine grada dr Pastor priredili tradicionalni novogodišnji prijem za medije

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i predsednik Skupštine grada dr Balint Pastor priredili su danas, u Medija-centru u Gradskoj kući, tradicionalni novogodišnji prijem za novinare, kamermane, fotografe, glavne i odgovorne urednike i direktore medijskih kuća iz ovog grada. Gradonačelnik Bakić je, tim povodom, istakao da je iza nas godina velikih izazova, mnogih iskušenja i teških odluka, ali i godina u kojoj smo, kako je rekao, pokazali odlučnost i odgovornost u nameri da obezbedimo kvalitetniji život svih generacija naših sugrađana.

„Okolnosti pod kojima smo radili i postizali dobre rezultate su poznati: pandemija kovida 19, ukrajinska kriza, energetska kriza, veliki poremećaj na tržištu cena. Ali, bez obzira na sve, lično sam prezadovoljan ostvarenim i postignutim rezultatima. Ono što je nama već drugu godinu za ponos jeste finansijska stabilnost grada Subotice i to takva kakvu ovaj grad zaslužuje. U mnogim situacijama naglašavam, a želja mi je da me svi pratite u tome, da moramo uvek da istaknemo značaj našega grada, a on je veliki. Subotica je geostrateški izuzetno značajna za Republiku Srbiju. Mi smo kapija Evrope, prag Balkana. I na kapiji, i na pragu, uvek su stajali najbolji”, naglasio je Stevan Bakić

Uz napomenu koliko je ponosan na Suboticu, koju smatra jednim od najboljih gradova, gradonačelnik Bakić je istakao da je ponosan i na svoje sugrađane, i na ovu lokalnu samoupravu.

1 / 7 Foto: Grad Subotica

„Našu finansijsku stabilnost su pohvalili svi relevantni organi u državi Srbiji, pohvale ček dobijamo i iz diplomatskih krugova. Imali smo ove godine veliki broj poseta ambasadora u našoj Republici Srbiji, i većina njih konstatuje da je grad Subotica mnogo napredovao, da je postigao dobre rezultate, a ono što je najbitnije je da imamo finansijsku stabilnost koja je jedan od glavnih uslova za direktne investicije u našem gradu”, objasnio je Bakić

On je izrazio veliku zahvalnost svim zaposlenima u lokalnoj samoupravi i podvukao da je svaki pojedinac dao svoj maksimum i doprineo da grad Subotica ima ovakve rezultate.

„Posebno se zahvaljujem vama medijima na objektivnom i korektnom izveštavanju i lično nemam nijednu primedbu na vaš rad. Želja mi je da se ovakva saradnja nastavi i u 2023. godini. Trudili smo se da budemo otvoreni prema vama, da ne krijemo ništa od vas, da ne guramo ništa ispod tepiha. Nadam se da smo u tome uspeli”, istakao je Bakić.

Gradonačelnik Bakić je kazao da sve ono što želi svojoj porodici i sebi u novoj 2023. godini, želi i prisutnim predstavnicima medija i njihovim najmilijima.

„Vama i vašim porodicama u Novoj godini želim mnogo zdravlja, sreće i najviše mira. Sve što smo planirali, radili, sve što smo stvorili, omogućila nam je politika mira i stabilnosti našeg predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Ovom prilikom izražavam veliku zahvalnost predsedniku Vučiću na podršci koju daje našem gradu. Izražavam zahvalnost i Vladi Republike Srbije, i Pokrajinskoj vladi koji su nam dali ogromnu podršku i finansijsku pomoć koju ne pamti grad Subotica”, zaključio je Stevan Bakić.

Predsednik Skupštine grada Subotice dr Balint Pastor je, u ime odbornika subotičkog lokalnog parlamenta i svoje lično ime, izrazio zahvalnost medijima na korektnom izveštavanju sa svih događaja vezanih za 15 sednica Skupštine grada, koliko ih je ukupno održano tokom ove godine na izmaku.

„Želim da se zahvalim i svim kolegama u Gradskoj upravi. Pre nepunih godinu dana nismo mogli ni da slutimo da će izbiti sukob na teritoriji Ukrajine i kakve će sve to posledice povući u ekonomskom smislu, ali uprkos svim tim poteškoćama uspeli smo da realizujemo neke vrlo bitne projekte. Pored toga, počeli smo da se bavimo i nekim temama od kojih su svi bežali u proteklih 30, 40, 50 godina i ja sam siguran da će sve to dovesti do rezultata. Radimo, i radili smo, i na povraćaju stare slave Palića, i na očuvanju gradskog jezgra Subotice, kao i na razvijanju i ostvarivanju razvojnih zamisli svih naših mesnih zajednica. Mislim da je najbitnije ono o čemu je i gradonačelnik govorio, a to je da je stabilnost bila sve vreme prisutna, i u radu gradske uprave, i u samoj Subotici. Nadam se da ćemo uspešno sarađivati i tokom sledeće godine. Na kraju bih, i vama, i vašim najmilijima, poželeo srećnu i uspešnu 2023. godinu“, istakao je dr Balint Pastor.

Današnjem, tradicionalnom novogodišnjem prijemu koji su za medije priredili gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i predsednik Skupštine grada Subotice dr Balint Pastor prisustvovao je veliki broj predstavnika medijskih kuća, po ocenama upućenijih najveći u posednjih više od deset godina.

Grad Subotica