BICIKLOM U OBILAZAK SVETA: Pustolovina će biti duga 100.000 kilometara, trajaće pet godina, a Dragan će proći kroz 45 država

Dragan Šibalić iz Kraljeva, svetski biciklistički globtroter sprema se za veliki podvig. On će 20. decembra ove godine krenuti u Planetarnu odiseju – put oko sveta. Veličanstvena pustolovina biće duga 100.000 kilometara, trajaće pet godina, a proćiće kroz 45 država.

- Nikada nisam težio da u bilo čemu budem običan i zato sam izabrao najteži mogući put, u kojem će biti satkana sva surovost jednog ovakvog izazova. Ali i njegova lepota. Ova ekspedicija i poduhvat je od sada moj cilj, moj motiv, moja snaga, smisao mog postojanja. Moj životni izazov. Neće mi biti želja da što pre negde stignem i da pređem tih 100.000 kilometara, već će da mi pričinjava zadovoljstvo, zadovoljstvo traganja i pustolovine. Niti želim da se takmičim sa bilo kim - rekao je Šibalić .

Kako kaže, takmičiće se sa samim sobom, ne bi li pomerio granice mogućeg.

foto: Privatna arhiva

- Voziću svoju trku, jer najveća pobeda će mi upravo biti nad samim sobom. Dostizanje cilja koji sam postavio. Ali istinska vrednost dostizanja tog cilja neće se kriti u postignutom rezultatu i pređenim kilometrima već u onome kakav ću postati zahvaljujući ovom izazovu. Večnost će me čekati na kraju mog puta, a ja ne mogu ni zamisliti gde će me taj put sve voditi, preko bezbroj brda i gora, preko mora i okeana, preko pustinja, preko planina, širokih reka, ravnica i stepa, kroz sela, gradove, ali i kroz šume, džungle - kaže specijalno za Kurir Dragan Šibalić iz Kraljeva.

Suština cele pustolovine svodiće se da Šibalić ostvari samo svojom fizičkom snagom i snagom svoje volje kako bi ovaj poduhvat, uz Božiju pomoć, učinio večnim i neponovljivim.

Najveći deo planiranog puta kotrljaće se na biciklu, ali gde to ne bude bilo moguće, kao na primer preko ledenih prostranstava Čukotke i Aljaske, tamo će na skijama osvajati nove kilometre. Kroz džunglu Darijenskog džepa će uglavnom pešačiti. Od Južne Amerike do Afrike veslaće kajakom preko Atlantskog okeana. Najteža prepreka biće mu zaleđeni Beringov moreuz preko kojeg će pokušati takođe da pređe snagom svojih nogu hodajući i preskakajući ledene sante.

foto: Privatna arhiva

- Čekaće me mnogo prepreka, još više iskušenja ali ja iz dubine duše verujem u ovaj put, jer se uzdam u veru i Boga. Hoću da svojom čeličnom voljom, upornošću i odlučnošću učinim jedan ovakav put mogućim. Ja sam čovek čudesne duhovne snage koji nikada ne odustaje i ono što me izdvaja od drugih jeste volja da istrajem u onome što hoću - ističe ovaj vanserijski putnik.

Dragan citira grofa Monte Krista, koji je rekao: „Imam samo dva protivnika koja ću svojom upornošću savladati, a to su prostor i vreme. Ja sam smrtan čovek".

- To me jedino može zaustaviti na putu kojim idem pre nego što bih stigao do cilja kome stremim, sve ostalo sam proračunao. Neke slučajnosti i problemi mogu da me zadese, ali nijedna ne može da me sruši. Osim ako umrem... Da, baš tako. Samo me smrt može zaustaviti. Sve ostalo sam proračunao.

Kaže da će morati da se vodi logikom i zdravim razumom.

foto: Privatna arhiva

- Znanje koje sam stekao, svo iskustvo koje sam skupljao godinama i hiljadama pređenih kilometara za ovaj najvažniji poduhvat, sve što sam prošao, sve će biti na probi. Spreman sam osetiti i dobre i loše stvari. Smrzavaću se, biće teških trenutaka ali dok bude trajala borba ništa više neće biti važno, jer ushićenje će me nositi pravo do pobede. Moram u svakoj situaciji da budem snažan i da podignute glave trpim kišu, sneg, sunce, vetar, komarce, visoke i niske temperature. Moram biti pribran u nepoznatim situacijama, a samodisciplina će mi dati potrebnu mentalnu snagu da istrajem u teškim trenucima. Dok će snaga volje biti ta koja će me gurati napred i onda kada mi se bude činilo da su prepreke nesavladive - zaključuje Šibalić.

Biće potrebno pribaviti znatna finansijska sredstva za ovo putovanje, ali Dragan zna da je to njegov put i zna da, ako život želi da prođe baš tim putem, sigurno će se ceo univerzum okrenuti da se upravo na tom putu i nađe.

Živomir Milenković