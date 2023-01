ISTORIJSKI MOMENAT ZA NOVI SAD: Predstavljeni projekti 3 mosta vredna 369,5 miliona evra (FOTO)

Istorijski momenat za Novi Sad - predstavljeni projekti tri mosta u koje će biti uloženo 369,5 miliona evra. Time je Novi Sad jedan od retkih gradova u Evropi u kojem se u isto vreme grade tri ovako važna infrastrukturna projekta.

foto: Grad Novi Sad

U Gradskoj kući je predstavljena prezentacija idejnih rešenja, ali i smernica o realizaciji i izgradnji mostova. U pitanju su most u produžetku Bulevara Evrope, pešačko-biciklistički na stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa i most preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora.

Realizacijom ovih projekata Novi Sad će imati brojne benefite od toga da će se drastično smanjiti gužva u saobraćaju kao i zagađenje u vazduhu.

foto: Grad Novi Sad

-Kao gradonačelnik, ali i kao građanin Novog Sada, ne mogu biti ponosniji. U istoriji Grada se nije dogodilo da u isto vreme imamo gradilišta za tri mosta. Oni se grade u skladu sa planskim aktima i pravilima struke. Grad je angažovao skup eksperata u oblasti zaštite životne sredine koji je bio zadužen da izradi Smernice za revitalizaciju svih staništa odnosno prostora izgradnje mosta, a rezultati studije su potvrdili da prirodna vegetacija na Šodrošu nije u zoni regulacije mosta, nego u neposrednom okruženju i da ista neće biti narušena izgradnjom mosta - rekao je gradonačelnik Milan Đurić.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Grad Novi Sad će sprovesti sve aktivnosti koje je struka predložila u okviru izrađenog akta za revitalizaciju područja oko mosta, što će samo dodatno povećati pre svega zeleni fond.

foto: Grad Novi Sad

-Četvrti most funkcionisaće u istom režimu kao i Most slobode, dok će most u okviru Fruškogorskog koridora biti tranzitni i relaksiraće saobraćaj u gradu. Izgradnjom ovih mostova, stvaraju se uslovi da se Petrovaradinsko podgrađe pretvori u pešačku zonu, što će dati pun smisao pešačko-biciklističkom mostu-rekao je Milan Đurić i tom prilikom zahvalio Predsedniku i Vladi na ogromnoj podršci, kao i bivšem novosadskom gradonačelniku Milošu Vučeviću koji je pokrenuo realizaciju tih velikih projekata.

Prezentaciji su prisustvovali direktor „Koridora Srbije“ Aleksandar Antić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i državna sekretarka Ministarstva za zaštitu životne sredine Sara Pavkov.

foto: Grad Novi Sad

- Mi smo nadležni organ za sprovođenje konvencija, a cilј je očuvanje biološke raznovrsnosti, i obezbeđivanje zaštite divlјe flore i faune prirodnih staništa na teritoriji evropskog kontitenta kojem mi pripadamo - naglasiila je ovom prilikom Sara Pavkov.

Grad Novi Sad