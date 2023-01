OVO JE LABRADOR KOG SU PRODALI JER SU GA DECA IZGUSTIRALA: Vlasnik je samo gledao da ZGRABI PARE, psa nije ni pomazio na rastanku

Iza oglasa "prodajem psa jer su ga deca izgustirala" nalazi se tragična istina i predstavlja sudbinu mnogih pasa danas koji u domove stižu samo kao zabava za najmlađe. Reč o labradoru iz Kragujevca koji, kako tvrde oni koji su ga otkupili, nije bio član porodice koja ga je tek tako odbacila, niti je osetio ljubav. Na rastanku su samo uzete pare i zatvorena kapija. Čak ga, kažu, vlasnik nije ni pomazio, piše Telegraf.

Članica udruženja za brigu o životinjama "Ventura", Marija Cvjetićanin, istina je mnogo gora od one na koju su svi sumnjali, a što je vlasnik i nagovestio u oglasu koji je naišao na osude. Ovaj kućni ljubimac je, kako kaže Marija, bio "ozbiljno izgustiran", jer uslovi u kojima je boravio, kao i odnos vlasnika prema njemu na rastanku, bili su veoma potresni i poražavajući.

- Vlasnik psa bio je na rastanku baš takav kao što je napisao u oglasu, bez imalo emocije. Samo je gledao za zgrabi pare, psa nije pomazio. Nije ga interesovalo ko smo, šta smo, samo je uzeo novac, okrenuo se, zatvorio kapiju i to je to - kaže Marija.

foto: printscreen Facebook Ventura udruženje

Sam ulazak u dvorište, kako kaže, bio je jeziv.

- Pas je bio u nekoj užasnoj kućici koja se davala gratis uz psa i bio je na lancu. Znači ozbiljno izgustiran pas. Sve je to dosta teško i emotivno za nas koji se borimo za napuštene životinje i nismo mogli da ne odreagujemo - dodaje.

Pas je zbrinut, dodaje Marija, i sada je na pregledu kod veterinara. Ona ističe da su se susretali sa užasnim saznanjima u sličnim situacijama, kada ljudi odluče da prodaju psa nakon čega se ispostavi da je njegovo zdravstveno stanje izuzetno loše. Na taj način, dodaje, oni žele da izvuku u poslednjim momentima novčanu korist.

- Na posmatranju je da vidimo da li je zdrav. Imali smo loša iskustva u ovakvim situacijama. Neko odluči da proda psa sa sličnom pričom pa se ispostavi kada psa otkupimo ili oduzmemo da je pas veoma bolestan i da je neko hteo u tim poslednjim momentim da izvuče neki dinar - kaže Marija.

Na veliku sreću ovaj labrador je potpuno zdrav. Marija dodaje da je jedino što su primetili veterinari, zbog čega će biti malo duže zadržan, jeste strano telo u stomaku.

- To može biti kost ili neka plastika. On je nešto progutao što može da napravi ozbiljne zdravstvene probleme pa mora da se prati sve dok to ne izbaci sam ili ako bude moralo hirurškim putem da se vadi - kaže Marija.

Ona dodaje da kako roditelji često deci kupuju životinje kao žive igračke da bi decu zabavili, često ih i udomljavaju sa istim ciljem što je najtragičnije od svega.

- Mi spašavamo životinju, trudimo se oko nje da je socijalizujemo i na kraju se neko javi i kaže "treba mi za dete" ili "hoću da udomim zbog deteta". To znači da u njihov dom uopšte nije dobrodošla životinja kao član porodice već da posluži kao zabava. Bila prodaja ili udomljavanje, sve se svelo na to da ljudi nemaju empatiju i da nisu edukovani - zaključila je ona.

Kurir.rs/Telegraf