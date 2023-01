BAKA KOSARA (102) SE IZ AMERIKE VRATILA U SRBIJU: Ćerka otkupila dom koji im je oduzet posle rata ali starica rešila da ŽIVI OVAKO

Kosara Savkić Antić sa 102 godine vratila se iz Amerike u Srbiju da u rodnom Valjevu provede ostatak života. Živi u domu za stare i prvo je poželela da se učlani u Gradsku biblioteku kako bi lakše dolazila do željenih knjiga.

Dobrog je zdravlja, vitalna i raspoložena. Samo slabije čuje. Kosara Savkić Antić koja je imala poznatu fotografsku radnju otišla je 1964. godine u Ameriku. Posle 59 godina u Čikagu je ostavila porodicu i odlučila da se vrati u zavičaj .U 102. godini života, bez čitanja i dobrih knjiga ne može i zato je rešila da postane član Gradske biblioteke u Valjevu.

"Ja volim da čitam. I imala sam biblioteku lepu, pre rata, ali mi je to Tito oduzeo. Tata je imao celo "Nolitovo" izdanje i sve srpske pisce. Sve nam je to uzeto", kaže kroz smeh Kosara Savkić Antić.

foto: Printscreen

Uz člansku kartu, Gradska biblioteka je Kosari darivala i određen broj knjiga za starački dom u kome je smeštena. "Za nas je to velika čast i veliko zadovoljstvo da je jedna žena, jedna naša sugrađanka, poželela, izrazila želju da bude član biblioteke. To su inače retki slučajevi i kod mlađe generacije, a da ne kažem nekoga ko ima godina koliko ona ima. I mislim da ona može biti dobar primer. Za valjevsku biblioteku je to dobar signal da ima ljude i za tu kategoriju stanovništva preko da kažem 90 plus. Uvek govorimo za 60 plus. Mislim da je vreme da govorimo i za 90 plus" objašnjava Violeta Milošević, direktorka Gradske biblioteke "Ljubomir Nenadović" u Valjevu.

Kosara je u biblioteci posetila i istorijsku izložbu autora Božina Janevskog i Vladimira Đekića koja svedoči o "Mestu položenija Valjevu". "Naročito mi je drago, što se ona baš tu pojavila na toj izložbi koja jeste baš o tim prošlim vremenima. I sve to, ona je ovde svedok prošlosti. Eto u tom smislu mi je jako drago", ističe Vladimir Đekić, ilustrator. Kosarina kćerka živi na Floridi. U Valjevu je otkupila kuću u centru grada koja im je posle Drugog svetskog rata oduzeta. Najstarija Valjevka ipak se opredelila za smeštaj u domu. "Kad sam razmišljala sve o svemu mislim da sam napravila dobar izbor. Zadovoljna sam sve. Sasvim je sve dobro. Svi su ljubazni, fini.", dodaje Kosara. Lepe zimske dane, Kosara iskoristi da prošeta centrom Valjeva i seti se mladalačkih dana kada su se mnogi Valjevci fotografisali u njenoj radnji.

(Kurir.rs/RTS, Radovan Lazarević)