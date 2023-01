"JAKE KIŠE SMO NAJAVILI JOŠ PRE 3 MESECA!" Čuveni meteorolog otkrio do kada će biti kritično, a evo kada stižu novi pljuskovi!

Ogromna količina kiše pala je u Srbiji i izazvala izlivanje reka i velike poplave u Novom Pazaru, Prijepolju, Sjenici, Brusu, Tutinu, Dragačevu, Čačku, opštinama Zvečan i Zubin Potok...

Proglašeno je vanredno stanje, evakuisano je osamdesetoro ljudi, a dve osobe je odnela bujica reke u Novom Pazaru.

Za njima se i dalje traga. Utopili su se Safet Zekić i njegov komšija Ramiz Rožajac i to pred kućnim pragom dok su pokušavali da zaštite imovinu.

Safet je pokušao da spasi komšiju, a kada je i Safeta odnela voda, za njim je odmah skočio njegov sin Elvis Zekić (32), ali se srećom uz pomoć hrabrog komšije spasio.

Najveći strah je šta će biti u narednim satima, danima i koje reke su i dalje kritične.

O prognozi narednih dana, ali i o opštoj promeni klime govorili su gosti "Usijanja", Milan Stevančević, klimatolog i Ivan Ristić, meteorolog.

- Republički zavod je na vreme dao upozorenje po pitanju obilnih padavina. To služi da bi ljudi obratili pažnju na mogućnost poplava. Sa druge strane, ako pričamo o dugoročnoj prognozi, to jedino može da radi heliocentrična elektromagnetna meteorologija. Beogradska škola meteorologije je još pre tri meseca uočila jako magnetno polje na suncu. Ono je trebalo da dođe u decembru, ali u Srbiju tek 18. januara. Sve je to matematički proračunato. Početkom decembra je došla ta energija, ali je udarilo po Severnoj Americi i izazvala velike snežne padavine. Nakon izvesnog vremena, te padavine su zadesile i Evropu , a samim tim i Srbiju - započeo je Stevančević o prognozi i promenama klime.

Odmah zatim se nadovezao, odnosno upozorio da je gorepomenuta energija kritična večeras (19. januar) i sutra ujutru.

- Ona je kritična još večeras i sutra ujutru, a posle toga imamo jedan kratak predah. Negde oko 24. januara može doći do manjih padavina, ali trebalo bi ukazati da za 29. januar postoji mogućnost za jačim padavinama. Uvek bi trebalo da se uzme u obzir dan gore-dole. Heliocentrična meteorologija daje centar dolaska, ali ta energija može doći u 5 do 12, pa da bude jedan dan ili u 12 i 5, pa da se to računa kao drugi dan - poručio je Stevančević.

Nakon toga, Ristić je uporedo poplave u Srbiji sa onom koja se dogodila u Obrenovacu 2014. godine.

- Da bi se desila bujična poplava u prirodi, potrebno je da napada 40 mililitara kiše po metru kvadratnom za 6 sati. Što se gradova tiče, za pojedine ulice je potrebno 20 mililitara. Što se tiče pravih poplava, svi parametri moraju da budu puta dva. Te 2014. godine je za jedan dan palo preko 100 litara za jedan dan, a za dva dana je palo 200 mililitara po metru kvadratnom - rekao je Ristić, koji je zatražio da se pokaže mapa u kojim predelima je bila današnja obilna padavina (označeno sa ljubičastom bojom)

- Bujična poplava odmah ode iz korita, to je kao cunami. Nema zadržavanja, zavisi samo koliko je taj lim ostao podignut, ali i on će da se spusti. Sada polako ide sneg, koja će naročito padati na brdima. Brda su generalno dosta uticajna na sve to, ukoliko tamo bude snega, neće se dole praviti problemi, sve do proleća, kada se sneg bude otapao - rekao je Ristić.

Potom je rekao da je pošumljavanje prevencija, jer bi ono moglo da faktički zaštiti reku od bujica:

- Upravo je pošumljavanje prevencija. Ono ima veliku korist što se tiče vazduha, ali i bujičnih poplava. Takođe i čišćenja korita reka, jer su ona jako zapuštena, puna kesa i otpadaka, a sve to dođe na svoju naplatu...

Stevančević je pričao o posledicama koje mogu ostanu nakon dramatičnih poplava koje mahom uništavaju imanja, domaćinstva, itd.

- Svaka poplava je velika šteta i faktor rizika za polja, materijalna sredstva, ali i za ljudkse živote. Trebalo bi uzeti u obzir dugoročne prognoze kako bismo se pripremili na takve stvari. Trebalo bi da se srede korita, da se sade drveća kako ne bi došlo do klizanja zemljišta... Tome služi dugoročna prognoza, jer za kratkoročnu nemamo previše vremena da reagujemo - rekao je Stevančević.

Nakon toga, Stevančić se nadovezao i rekao da su klimatske promene izmislili političari:

- Klimatske promene su izmislili političari, kao borbu za energetske resurse, a ne za dobrobit čovečanstva. Ne postoje klimatske promene. Ne postoji ni jedan parametar. Temperatura je posledica, a ne uzrok klimatskih posledica. Temperatura može da raste i opada, a klima uvek ostaje ista.

