PREDSTAVLJEN PROGRAM OBELEŽAVANJA 81. GODIŠNJICE NOVOSADSKE RACIJE

Pomen žrtvama Novosadske racije biće održan u ponedeljak, 23. januara u 12 časova na Keju žrtava racije, kod spomenika „Porodica“ a novina ove godine biće to što će u protokolu polaganja cveća učestvovati i predstavnici gradova stradalnika države Srbije.

foto: Grad Novi Sad

- Kao i svake godine, već tradicionalno, događaj će početi obraćanjem gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića, potom će uslediti pomen Jevrejske zajednice i Srpske pravoslavne crkve. Nakon protokolarnog polaganja cveća, članice Kola srpskih sestara će deliti kolač i koljivo prisutnim sugrađanima, a na kraju će biti održan pomen žrtvama na novosadskoj plaži Štrand kod spomen-ploče - rekao je Miroslav Ilić, predsednik Odbora za obeležavanje godišnjice racije.

foto: Novi Sad živi

Tokom skoro deset godina rada Odbora za obeležavanje godišnjice Novosadske racije uspostavljen je solidan kontinuitet koji je rezultirao dobrim i konkretnim radnjama, koje kao krunu imaju izgradnju Memorijalnog centra posvećenog žrtvama pogroma u Bačkoj 1942. godine.

Predsednik Jevrejske opštine Novi Sad Mirko Štark rekao je da će se ove godine Jevrejske opštine iz Pančeva, Kikinde, Subotice, Zrenjanina, Beograda, kao i Savez jevrejskih opština pridružiti protokolu polaganju venaca.

foto: Novi Sad živi

- U ovoj tužnoj situaciji, raduje me to što će doći i predstavnici gradova stradalnika u Drugom svetskom ratu, pa kada posmatramo sve to, dobijamo sliku da smo svi zajedno, prvo u tuzi i sećanju na naše nesrećno preminule i nevine žrtve, ali i da smo svi zajedno ujedinjeni i složni da se takav pogrom više nikada ne ponovi. Izgradnja Memorijalnog centra je izuzetno važan čin koji Novi Sad duguje nevinim žrtvama pogroma i time kao zajednica, društvo, grad i država šaljemo još jednu snažnu poruku da se ovakve stvari nikada ne smeju zaboraviti i da se ne smeju ponoviti - rekao je Mirko Štark i dodao da će se raditi na tome da se termin racija zameni terminom pogrom koji je mnogo ispravniji izraz za ono što se desilo u Novom Sadu 1942. godine.

