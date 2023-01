RADI U VRTIĆU, ČUVA DECU I BLAŽEN JE MEĐU ŽENAMA! Bogdan iz Požege jedini je muški vaspitač u svom kraju (FOTO/VIDEO)

Кad vas put navede u vrtić, veliku većinu zaposlenih koje tamo ugledate čine žene. Međutim, među stotinama vaspitačica mi smo pronašli i jednog mladića koji hrabro pokazuje da i muški pol može biti odličan u tom poslu.

Vriska, plač i hiljadu pitanja su nezaobilazni ukoliko se odličite da radite u nekoj predškolskoj ustanovi, ali Bogdanu Đokiću iz Požege, jednom od retkih muških vaspitača u Srbiji, ništa od ovoga ne pada teško. Posle srednje šumarske škole upisao je Višu pedagošku i nakon stečene diplome zaposlio se u vrtiću.

foto: RINA

- Svi su me pitali zašto sam se odlučio baš za to da postanem vaspitač jer je to retkost. Međutim, ja sam oduvek voleo rad sa decom i sebe tu pronalazim. Ono što mi je važno jeste da sam lepo od kolektiva prihvaćen, pogotovu što sam u izdvojenom odeljenju u selu nadomak Požege. Кolektiv je mali, ali se svi dobro slažemo. Pošto sam ja jedini muškarac, onda na sebe preuzmem te malo teže poslove, kaže Bogdan za RINU.

foto: RINA

Nenaviknuti na muškarce u ovoj ulozi, roditelji su na samom početku imali pomalo upitne poglede. Ali, kada su videli kakav je Bogdan u ophođenju sa njihovim mališanima, sve predrasude su nestale.

foto: RINA

- U početku su zauzimali gard ne samo deca već i roditelji prema meni, jer nisu navikli. Sada je situacija dosta drugačija, deca su me kao muškog vaspitača zavolela iako nisu imali sličnik susreta sa timm. Кada su roditelji u pitanju, nekima je čak lakše prići muškom vaspitaču i reći problem koje uvide, priča Bogdan.

Dok je studirao, na grupi je bilo 70 devojaka i samo četiri momka. Slična situacija je i sada u kolektivu, ali Bogdan je prava podrška svojim koleginicama.

foto: RINA

- Sa našim iskustvom i njegovom voljom i strpljenjem uklopio se u taj posao. Sve poteškoće je prevazišao i potpuno je ravnopravan član. Veoma se dobro snalazi, za kratko vreme njegove veštine nadaleko su se čule. Sva deca našeg kolegu toliko vole i toliko su vezana za njega da mi kao vaspitačice nemamo reči. Volimo da kažemo da svaki vrtić treba da ima jednog ovakvog vaspitača - dodaju Bogdanove koleginice vaspitačice.

foto: RINA

Ovaj mladić dokazuje da podele između muških i ženskih poslova skoro i da nema, a da one stare narodne izreke "zna se ko kosi, a ko vodu nosi" ili "zna se ko vozi traktor, a ko otvara kapiju", mogu slobodno da odu u zaborav.

Kurir.rs/RINA