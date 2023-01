SELJANI TISOVICE KOD NOVE VAROŠI ODSEČENI OD SVETA: Tatović: Reka odnela most, deca ne mogu u školu! A NIGDE NIKOGA DA TO SREDI!

Dragan Tatović iz Tisovice u opštini Nova Varoš svoje dvoje dece nije mogao danas da pošalje u školu jer je voda odnela jedini most na istoimenoj reci, koji im je veza sa svetom.

- U našem selu je 30 kuća i taj most preko Tisovice koja je nabujala jer su se okolni potoci slili u nju, bio je je jedina veza s opštinom, crkvom, i školom. Moja deca su jedini osnovci u selu, jedno je osmi, a drugo peti razred i nisam mogao da ih odvezem u školu u Božetćima, koja je tri kilometra udaljena od nas. Dogone mi ljudi namirnice do reke, a ja je pregazim da bih ih uzeo. Ne možemo nikud - kaže za Kurir Tatović i dodaje da je moguće ići i zaobilazeći mnoga mesta, što je komplikovano a i 17 km u jednom pravcu.

1 / 2 Foto: Privatna arhiva

Seljani Tisovice, koja je na 30 km od Nove Varoši prema Ivanjici, stalno kubure s ovim problemom i čim padne veća kiša ili se otopi mnogo snega pa potpoci iz brda poteraju vode, ode most.

- To i nije pravi most, to su samo cevi stavljene u reku i nasute zemljom. I kad god Tisovica nabuja, odnese i most. A sada se to desilo u noći između četvrtka i petka i nikom ništa. Ko zna kad će doći da srede most, a deca moraju da mi sede kući, gube nastavu - veli Tatović.

Kurir je pokušao da kontaktira i predsednika Opštine Nova Varoš Radosava Vasiljevića, a iako je njegova sekretarica rekla da će nam se javiti, to se nije dogodilo do zaključenja ovog teksta.

Kurir.rs