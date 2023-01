OVO JE ČUVENI SRPSKI DIRIGENT ČIJA KUĆA JE PUNA TURISTA: Italijani mu poslali helikopter samo da bi on reklamirao njihove špagete

Кada je kupio od svoje strine kuću u selu Grabovica nadomak Gornjeg Milanovca želeći da se bavi seoskim turizmom Ivan Ivanović ni u snu nije mogao slutiti kakvo bogato nasleđe uz nju dobija, jer je upravo iz te kuće ponikao i karijeru započeo Milivoje Ivanović, čuveno ime u svetu klasične muzike.

- Кada se moja rođaka preselila u Beograd, nije imala više potrebu za ovom kućom jer ju je podsećalo na neke loše uspomene. Ja sa preuzeo na sebe da kupim celo imanje i da ga obnovim - priča Ivan za agenciju RINA.

Iako se o Milivoju sada malo zna, za života je bio veoma poznat. Iz rodnog sela otišao je na studije violine u Beograd, a kasnije je i diplomirao je na Muzičkoj akademiji.

foto: RINA

- Moj stric je postao profesor i u to vreme pisao je note namenjene za decu i bio jedini u čitavoj Jugoslaviji, gde je imao i svoju izdavačku kuću. Кasnije je postao dirigent Simfonijskog orkestra Radio Beograda kao i profesor Muzičke škole u Zemunu, dodaje Ivan.

Кao istaknuti umetnik on je slavu svoje rodne Grabovice pronosio ne samo u Jugoslaviji već i čitavom svetu. Njagov božanstveni glas se nadaleko čuo pa su ga angažovali kako bi reklamirao čuvene italijanske špagete.

1 / 7 Foto: RINA

- On je dirigovao u Milanskoj skali i jedne prilike tražili su da on lično reklamira te špagete i poslali su helikopter po njega ovde u Grabovicu, kako bi samo na nekoliko sati otišao u Italiju, rekao par reči za taj proizvod i vratili ga nazad - dodao je Ivanović.

Poseban kutak kuće, posvećen je njegovom liku i delu, uspesima koji kao magnet više od jedne decenije privlače turiste u kuću ovog slavnog pevača.

- Mi to nismo shvatili da, koliki je on velikan bio, jer su se ovde kod nas uglavnom slušala harmonika i igralo kolo, dok jednog dana nije umro. Кasnije smo spoznali svu njegovu veličinu i koje je on neslućene visine dosegao - zaključuje Ivan.

Kurir.rs/RINA