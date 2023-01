FK "RADNIČKI" IZ SREMSKE MITROVICE PROSLAVIO VEK POSTOJANJA: Upisali se u posebnu FIFA istoriju

Jedan fudbalski klub iz Sremske Mitrovice ušao je u red stogodišnjaka, koji se upisuju u posebnu FIFA istoriju. Protekle godine, nizom svečanosti i prijateljskih utakmica, Fudbalski klub “Radnički” iz Sremske Mitrovice proslavio je vek svog postojanja.

Kroz ovaj klub glub prošle su generacije igrača, trenera i sportskih radnika, ali svi zajedno kažu da je “Radnički” održalo prijateljstvo, entuzijazam, želja i ljubav prema sportu. Smešten u sremskomitrovačkom naselju Hesna, ovaj klub piše i svoju istoriju i istoriju jednog zanimljivog gradskog kvarta. O tome govori dugogodišnji član uprave, Slobodan Lakatoš, koji po sopstvenom prizanju kaže da ga niko u njegovom gradu, Sremskoj Mitrovici, nije zvao Slobodanom, već Batom iz Radničkog.

foto: Sremska Mitrovica živi

“Radnički je bio institucija koju smo mi gradili, a on je izgrađivao nas. Mi smo njega voleli, a on je nama tu ljubav uzvraćao. Ne samo kao sportska institucija nego i sociološki i kulturna institucija, sinonim druženja, prijateljstva i razvoja fudbala u onom delu grada, kao takav opstao zahvaljujući čitavim porodicama u Hesni. Što je to tako lepo, Radnički četvrti na tebeli u Prvoj ligi i da zahvalim ljudima koji su ga doveli dotle, dokle sam se ja trudio da ga dovedem čitavog svog života”, kaže Bata Lakatoš, veteran sremskomitrovačkog “Radničkog”.

foto: Grad Sremska Mitrovica

Na početku tekuće sezone “Radnički” je ostvario jedan od svojih najvećih uspeha izbacivši “Partizan” iz Kupa Srbije, čime su zauzeli visoko četvrto mesto na tabeli Prve lige Srbije. U nastavku sezone očekuje ih i susret sa “Crvenom zvezdom”, a u Sremskoj Mitrovici očekuju da će se snaga “Radničkog” videti i na tom meču. Što se tiče Bate Lakoša, kaže da ga je ljubav prema fudbalu uvek vodila u klub, da je sam održavao teren kada je trebalo, da je čak žurio na utakmicu dok mu je supruga rađala sina prvenca, a da su naravno tu utakmicu dobili, pa proslavili i pobedu i prinovu.

“Što je to lepo, radnički četvrti na tabeli u Prvoj ligi. Naš klub je opstao zahvaljući čitavim porodicama u Hesni, tu su bili navijači koji su bili i da podrže kada se igra, ali i da pomognu kada su neki radovi na stadionu. Šta je mene inspirisalo da tako dugo ostanem? Inspirisalo me to prijateljstvo i drugarstvo, inspirisao me taj sportski duh, koji sam ja voleo, voleo sam taj sport, voleo sam fudbal i tu su igrali svi moji drugovi”, zaključuje gospodin Bata za Sremska Mitrovica živi.

Sremska Mitrovica živi