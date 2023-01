DECENIJA I PO "SUNCA": Godišnjica Dnevnog boravka za decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju

Pre tačno 15 godina otvoren je u Loznici Dnevni boravak za decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju, simboličnog naziva, "Sunce". Adaptaciju i opremanje prostora tada je finansirala lokalna samouprava sa više od milion dinara, a kao i na početku rad i danas finansira lokalna samouprava. Povodom obeležavanja godišnjice "Sunca" u ponedeljak su ga posetili Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika sa saradnicima, i Vladimir Petrović, direktor lozničkog Centra za socijalni rad, ustanove koja njime rukovodi.

Đokić je ocenio da dnevni boravak mnogo znači ne samo njegovim korisnicima kao mesto gde mogu da se druže i na kvalitetan način provodu slobodno vreme, već i njihovim roditeljima koji tada mogu da obave neke svoje radne i druge obaveze.

foto: Kurir/T.I.

- Korisnici "Sunca" imaju od 15 do 40-ak godina, a sve je osmišljeno tako da vreme u dnevnom boravku provedu na za njih najbolji način. Rad "Sunca", od materijalnih troškova do plata zaposlenih, od početka u potpunosti finansira gradska uprava, a to je nešto više od pet miliona godišnje. Stalo nam je da pomognemo ovoj kategoriji naših sugrađana i činimo sve kako bi im olakšali život - kazao je on.

Usluga socijalne zaštite dnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama, Loznicu nesumnjivo svrstava u red socijalno najodgovornijih lokalnih samouprava, kaže direktor Petrović. Prema njegovim rečima "Sunce" trenutno ima 20 korisnika i kroz ovu vrstu usluge njima se omogućava sticanje životnih znanja i veština kako bi im se unapredio kvalitet života i oni se za samostalan život osposobili u što većoj meri. Od pre pet godina ova usluga je licencirana od resornog ministarstva, istakao je on, dodajući da "Sunce" ima oko 90 kvadratnih metara, što zadovoljava propise. Planirano je da se prostor proširi što će omogućiti prijem većeg broja korisnika, a trenutno se na listi čekanja za "Sunce" nalazi pet osoba.

Dnevni boravak za decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju "Sunce" otvoren je svakog radnog dana, od 7 do 15 sati, a sa korisnicima radi troje zaposlenih stručnih radnika.

Kurir.rs/T.I.