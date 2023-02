NE VIDITE PRST PRED OKOM, A MORATE NAPRED: Ovo su heroji koji su rizikovali živote da bi spasili ljude zavejane u smetovima

Preteška noć, smetovi visoki skoro četiri metra i nadljudksa borba putara obeležili su prethodna 24 sata na Pešteru. Uprkos apelima da se ne kreće na put preko Duge Poljane, na ovoj deonici zavejano je ostalo oko 10 automobila i preko 20 ljudi. Njihove živote spasili su heroji zaposleni u preduzeću "Novi Pazar - Put" koji se nisu štedeli, a rizikovali su čak i svoj život kako bi spasili ugrožene.

- Od juče, od 16 sati smo na terenu, neki su tu čak i duže. Duvao je nenoromalno jak vetar koji je pravio ogromne smetove. Prst pred okom se nije video. Za onog ko to nije doživeo, situacija i ne može da se objasni rečima. Vi nekad prođete na 10 centimetara od zavejanog automobila i ne možete da ga vidite. Ovo je Pešter i to nije ništa neobično, ali ljudi su se zadesili u toj mećavi. Da nismo zaustavili saobraćaj bilo bi još gore. Jedva smo uspeli da se probijemo do tih zavejanih ljudi i da ih spasimo iz automobila okovanih snegom. Već 38 godina radim ovaj posao, ali na ove apokaliptične scene čovek nikad ne može da se navikne, rekao je za RINU Sadrija Mujović vozač grejdera u preduzeću "Novi Pazar - Put".

U paralisanim automobilima našli su se mlađi, stariji ali i čitave porodice. Samo zahvaljujući spretnosti i hrabrosti putara oni su izvedeni na bezbedno. Oni naglašavaju da ma koliko apelovali na vozače da ne kreću na put po lošim zimskim vremenskim uslovima, uvek ima onih koji se na te molbe ogluše i tako izlažu svoje ali i živote putara opasnosti.

- Iako se ovo neretko događa, scene spasavanja zavejanih putnika uvek izgledaju zastrašujuće. Snežni nanosi su bili toliko jaki da ne vidite apsolutno ništa ispred sebe, a morate napred. Gledali smo samo da spasimo ljude, nismo gledali ni nas ni naše živote. Kad smo stigli do njih ne zna se da li su oni ili mi bili srećniji. Čitavu noć nismo stali, nije bilo spavanja, kaže Amel Kofrc koji upravlja utovarivačem.

Deonica preko Duge Poljane važi za jednu od najopasnijih u Srbiji, a od juče je bila zaranjena za saobraćaj. Ipak, uz borbu i angažovanost zaposlnih uspešno je pročišćena.

- Morali smo da obustavimo saobraćaj i to se pokazalo kao ispravna odluka, jer je jak vetar velikom brzinom potpuno paralisao put. Čitavu noć se radilo na pročišćavanju, na ruku putarima je išao prestanak padavina pa smo uspeli tu sabraćajnicu ponovo da osposobimo i prohodna je za saobraćaj, ali samo za putnička vozila. Svakako se vozačima savetuje veliki oprez i da obavezno prate obaveštanja o stanju na putevima, izjavio je Sead Mujović tehnički direktor preduzeća Novi Pazar - Put.

