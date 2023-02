Mirović: Vojvodina primer zajedništva i saradnje svih koji u njoj žive

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore za sufinansiranje dvadeset dva lista na jezicima nacionalnih manjina, iz devet izdavačkih kuća – Mađar so, Het nap, Hlas ljudu, Libertatea, Ruske slovo, Hrvatska riječ, Bunjevačke novine, Makedonski informativni centar i Ridne slovo.

„Vojvodina jeste i biće i u narednom periodu primer zajedništva i primer saradnje pokrajinskih institucija i vas koji se bavite izdavanjem listova na manjinskim jezicima. Na početku mog mandata, 2016. godine, za ovu namenu izdvojili smo nešto više od 260 miliona dinara, prošle godine 390 miliona, a u ovoj godini 490 miliona dinara. Pokazujemo visok stepen odgovornosti za nesmetano izlaženje listova i časopisa na manjinskim jezicima i to ćemo činiti i u budućnosti“, izjavio je Mirović.

Mirović je istakao da je ovaj model direktnog subvencionisanja jedinstven ne samo u regionalnim već i u evropskim okvirima.

„Na to možemo biti ponosni i to treba da bude mera koja predstavlja samu suštinu Vojvodine i čitave naše zemlje, mera koja zapravo govori o najvažnijem stubu na kojem počiva naše društvo, a to je zajedništvo i međusobno razumevanje većinskog srpskog naroda sa nacionalnim manjinama“, naglasio je Mirović.

foto: Pokrajinska vlada

Predsednik Mirović je podsetio na to da je za vreme ove Pokrajinske vlade obnovljena i zgrada Radio-televizije Vojvodine u Sremskoj Kamenici, koja proizvodi program na 15 jezika nacionalnih manjina koje žive u Vojvodini.

„Pripadamo generaciji koja je uspela da je obnovi i koja je uspela da održi i unapredi rad svih redakcija. Osim redakcije na srpskom jeziku, tu su redakcije koje proizvode sopstveni televizijski i radijski program na gotovo svim jezicima koji su zastupljeni u Vojvodini. To je primer kojim se ponosimo i teško ga je naći u praksi evropskih zemalja”, istakao je Mirović i dodao da od 1. septembra, a najkasnije od 1. oktobra, deo informativnih redakcija prelazi u novu zgradu iz stare neuslovne zgrade u Ulici Maksima Gorkog.

Mirović je podsetio na to da Pokrajinska vlada podržava i projektno finansiranje, odnosno sufinansiranje medija na manjinskim jezicima čiji su osnivači privatna lica ili organizacije civilnog sektora.

foto: Pokrajinska vlada

„Za to smo na konkursu koji je upravo u toku takođe izdvojili znatno veća sredstva nego prošle godine. Sve to zajedno jeste zaokružen i jasan mehanizam u našem društvu koji omogućava ostvarivanje vaših prava na informisanje i slobodu izražavanja na maternjem jeziku”, dodao je Mirović.

Dodeli ugovora prisustvovala je i Dragana Milošević, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Pokrajinska vlada