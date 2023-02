VLADIŠA JE SRBIJU PREGAZIO UZDUŽ I POPREKO! Dobijao je batine, bio žrtva lopova, ali nije prestao da pešači! FOTO

Vladiša Petrović iz mesta Strmosten nadomak Despotovca pregazio je Srbiju uzduž i popreko. Vladiša je do sada je pregazio više od milion kilometara i za njega je pešačenje jedini način prelaska od jednog do drugog mesta.

- Zvuk trube me je vodio pa sam tako svake godine pešice kretao put Guče do Sabora trubača. Nekada sam išao dužom rutom, nekada kraćom uglavnom prešao sam taj deo Srbije što kažu uzduž i popreko. Išao sam preko Beograda, Smedereva, Svilajnca, Kragujevca uglavnom do Guče putujem dve noći i jedan dan, po kafanama odmaram, popijem vode i nastavim - kaže Vladiša.

foto: printscreen Toppress

On ističe da je do sada pregazio preko milion i po kilometara a samo u jednom pravcu do Guče je imao čak 150 kilometara. Nikada nije spavao osim kod prijatelja u Guči i Rtima gde se i hranio tokom svog putovanja.

- Gde sam imao prijatelje tu sam spavao i jeo, inače sam svaki minut koristio da hodam. Preko leta često idem bos da ne poderem obuću a kada je zima i hladno ja hodam obuven - rekao je Vladiša.

U svom dugogodišnjem pešačkom stažu nailazio je i na razne neprilike ali to ga nije sprečilo da se ponovo uputi na dalek put, pa ponosno kaže:

foto: RINA

- Dok sam živ ja ću da idem u Guču peške. Jednom su me opljačkali, uzeli su mi sav novac, dokumenta, taj lopov je sa mojom ličnom kartom radio svašta pa me čak i interpol tražio, dobio sam čak i batine. Ali, ja ne odustajem, uvek ću pešačiti i obilaziti našu Srbiju - poručuje Vladiša.

Ovaj hrabri pešak radi kao klisar u crkvi u svom selu i mnogima je zadao domaći zadatak, jer kako kaže, pešačenje postoji od kada i čovek i najzdraviji je način prelaska sa jednog mesta na drugo.

