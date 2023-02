MIROVIĆ: U toku pripreme za izgradnju BRZE SAOBRAĆAJNICE od Sombora do Kikinde

„Ove godine počeće izgradnja brze saobraćajnice Ib reda, od graničnog prelaza Bački Breg sa Mađarskom do graničnog prelaza Nakovo sa Rumunijom, odnosno od Sombora do Kikinde, u dužini od 175 kilometara, koja će trajati naredne dve do tri godine. Zajedno sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranom Vesićem, predstavnicima „Koridora Srbije“, „Puteva Srbije“, svih lokalnih samouprava koje se nalaze na trasi puta – Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i projektantima definisali smo ciljeve i zadatke za ovaj veliki i važan posao za celu Srbiju, posebno za sever Vojvodine“, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović nakon sastanka radne grupe za praćenje realizacije ovog projekta.

foto: Pokrajinska vlada

Prema Mirovićevim rečima, radovi na ovoj saobraćajnici počinju na deonici od Bačkog Brega prema Somboru.

„Na inicijativu predsednika Republike Aleksandra Vučića, Vlada Srbije pripremila je neophodne procedure da tokom prve polovine godine počnu radovi na izgradnji ove saobraćajnice. Nastavljamo sa obnovom Srbije, sa izgradnjom puteva, i to je ono čime ćemo moći da se ponosimo“, istakao je Mirović.

foto: Pokrajinska vlada

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da će ova saobraćajnica biti pokretač razvoja Vojvodine.

„Napravili smo zajedničku radnu grupu i ovo je primer kako treba da radimo. Ovaj put promeniće život ljudi na severu Vojvodine, obezbediće i nove investicije, nova radna mesta, razvoj turizma i svih drugih delatnosti, a predstavljaće i najbržu vezu između jednog dela Rumunije i Mađarske“, rekao je Vesić i naglasio da Vojvodinu u narednim godinama očekuju velika infrastrukturna ulaganja.

Ministar je izrazio očekivanje da će tokom ove godine biti potpisan i ugovor za izgradnju brze saobraćajnice Beograd – Zrenjanin – Novi Sad.

Pokrajinska vlada