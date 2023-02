RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE DOBILO VREDNU DONACIJU: Novo vozilo služiće Subotici već i svim okolnim mestima

Veliki dan za Razvojno savetovalište u Subotici!

Danas je svečano uručeno vozilo namenjeno kućnim posetama porodicama dece sa poteškoćama i smetnjama u razvoju uzrasta do 6 godina u regionu Subotice. Svečanom uručenju prisustvovali su predstavnici Ministarstva zdravlja, UNICEF-a, kompanije Vojput i vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Subotica Tatjana Popović koja je ovom prilikom iskazala veliku zahvalnost i istakla da će vozilo služiti i koristiti ne samo gradu Subotici već i svim okolnim mestima.

- Sa ponosom mogu da kažem da je Razvojno savetovalište dobilo potpuno novu opremu i da je dobilo potpuno novo vozilo posredstvom donacije koje će služiti našoj deci. To do sada nismo imali, to je jedna novina i služiće ne samo gradu Subotici već i svim okolnim mestima. Ja bih se zahvalila svima, pre svega Ministarstvu zdravlja i UNICEF-u na ovoj velikoj podršci, na ovoj donaciji, a posebno i najviše bih se zahvalila Vojput-u koji je nesebično donirao 4 miliona dinara za kupovinu ovog veoma korisnog i lepog vozila, koje će služiti svima nama - izjavila je Tatjana Popović, v.d. direktora Doma zdravlja Subotica.

Rukovoditeljka programa za rani razvoj deteta UNICEF-A Srbija, Jelena Zajeganović Jakovljević, istakla je da vredno rade na proširenju usluga Porodično orijentisane rane intervencije i da od 36 planiranih opština, 19 opština ima uspešne timove.

- Subotica jeste jedan od prvih razvojnih savetovališta, odnosno prvo razvojno savetovalište, prvi tim za rane intervencije koji je dobio vozilo i stoga je zaista veliko zadovoljstvo biti danas ovde, a opet osetiti onaj veliki polet da se i od strane profesionalaca i od strane same institucije stiču nova znanja, unapređuju prakse. Mi pokušavamo da dosegnemo najnovije standarde zasnovane na dokazima u neuronauci koji nam govore da zaista moramo početi što ranije u podršci porodica koje imaju potrebe i porodice dece sa poteškoćama i smetnjama u razvoju. Samo u prethodnoj godini, negde oko 2.400 porodica i dece je dobilo podršku Porodično orijentisane rane intervencije, a onu najintenzivniju podršku negde oko 200. Da bi stekli svoje kompetencije, naravno dobili su dovoljno znanja, ali da bi obezbedili dobre uslove za rad, kroz kampanju "Tata, mama, mi smo sa vama" i vrlo pouzdane i snažne donatore među kojima je i Vojput, obezbedili smo i opremanje svih ovih institucija, odnosno timova za rane intervencije - izjavila je Jelena Zajeganović Jakovljević, rukovoditeljka programa za rani razvoj deteta UNICEF-a Srbija.

