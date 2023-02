DRAGANU IZ ČAČKA METEOR PAO NEDALEKO OD KUĆE: Domaćin našao 2 kamena koja se puše, a njihov miris je NAJVEĆA MISTERIJA (FOTO)

Dragan Klajić (60) iz Konjevića kod Čačka bio je šokiran kad je 2008. godine na svom imanju zatekao metarski krater i dva kamena kako se dime iz uvale.

- Baš na sredini ovog jezera koje tada nije postojalo pao je meteor. Tada je to bio put. Video sam iskopan krater i nasred toga ugledam paljevinu. Pomislio sam ko li je ložio vatru, priđem, ustanovimo da je nešto palo! Izvadio sam dva grumena veličine pesnice. To sam stavio u jednu kesu i ostavio u šupi. To je tu stajalo sve dok nisam čuo da je i u Indoneziji pao jedan kamen i da ga je neko otkupio za veliku svotu. Pojurio sam da vidim da li mi to kamenje još stoji u šupi, nađem kesu, a tamo od, verovatno oksidacije, zateknem ne dva nego više sitnih grumenja i prah - prisetio se Dragan za Prvu.

1 / 1 Foto: Printscreen/TV Prva

Kako je jednom rekao i dan danas se oseća čudan miris kamenja.

- Ono što je ostalo svetluca. Kao da su po njemu neki kristali i nakon mnogo godina oseća se neki čudan miris nalik sumporu. Planirao sam da ovo predam institucijama na uzorkovanje koje bi ispitale poreklo, strukturu i urade detaljne analize ovog neobičnog kamena, odakle se stvorio i da li je stvarno sleteo iz svemira na moje imanje - rekao je Dragan jednom prilikom za Rinu.

1 / 5 Foto: RINA

Na planinu Jelicu je i davne 1889. godine u oktobru pao meteor, koji je profesor Velike škole Jovan Žujović proučio, a zatim primerak težak sedam kilograma poklonio Prirodnjačkom muzeju.

U blizini Čačka je i 1919. godina pao izuzetno sjajan meteor. To je bio poslednji put da je njegov pad zvanično zabeležen na tlu Srbije.

(Kurir.rs/Blic)