OVO JE SRPKINJA O KOJOJ PRIČA PARIZ! DA JE ZNAO NA KOG UDARA, ODMAH BI ODUSTAO: Lepa Požarevljanka pljačkaša ovako naterala u beg

PARIZ - Prošlog četvrtka hrabra Marija, rodom iz Požarevca, napravila je pravi junački podvig u jednom od predgrađa Pariza. Utoliko je ovaj podvig veći znajući da ga je načinila jedna žena.

Francuska ima sve većih problema što se tiče bezbednosti a na svakom koraku se mogu primetiti krađe, bezrazložni napadi na osobe, a svakodnevno se mogu pročitati vesti iz crne hronike sa smrtnim ishodom. Pojedini građani uzimaju zakon u svoje ruke kako bi zaštitili sebe i svoju porodicu.

Marija J. koja živi u jednom od predgrađa Pariza, doživela je veliku neprijatnost ali je samo svojom hladnokrvnošću i hrabrošću uspela da izađe kao pobednik. Naime, ona je prošlog četvrtka putovala linijom 5 pariskog metroa. Izašla je na zadnjoj stanici Bobigny - Pablo Picasso i ušla u autobus na liniji 620. Odmah po ulasku u autobus dočekala je velika neprijatnost.

„Dok sam kupovala i plaćala kartu za prevoz vozaču, jedan dečko se prišunjao iza mene i izvukao mi telefon iz džepa jakne. Sva sreća ja sam slušala muziku preko slušalica pa sam tako primetila da mi je otet telefon. U trenutku sam se okrenula i brzo reagovala. Mladić je hteo da pobegne ali ja sam ga uhvatila za ruku i zatražila telefon koji je on držao čvrsto u ruci. Pošto ga nije puštao iz ruke, uspela sam da mu uvrnem ruku a on je jauknuo i ispustio telefon. Dok sam ja uzimala telefon, on je već pobegao iz autobusa“, u jednom dahu je za portal Svi Srbi u Parizu ispričala Marija.

Kako je rekla, reagovala je instiktivno a na naše pitanje da li joj je neko pritekao u pomoć, rekla je da nije ali da je vozač autobusa, svedok scene, počeo da aplaudira pošto je mladić pobegao a njemu su se pridružili i prisutni putnici u autobusu.

