DOKTOR IZ NIŠA REKORDER PO PIJANSTVU! Policajci bili u ŠOKU kad su ga zaustavili, vozio sa više od 4 PROMILA alkohola u krvi

Nišlija koji je zaprepastio javnost time što ga je policija zaustavila sa rekordnih 4,08 promila aklohola u krvi, po zanimanju je doktor u jednoj zdravstvenoj instituciji u Nišu, saznaje Kurir.

On je zatečen između 11. i 12. decembra prošle godine posle ponoći u Ulici 9. brigade u Nišu za volanom automobila marke "citroen", a kada mu je brojač izmerio toliku količinu alkohola u krvi, policajci nisu verovali da može da stoji na nogama.

Policija je tih dana saopštila da se vozač nalazio u stanju potpune alkoholisanosti, ali se javnost interesovala za njegovo zanimanje.

- Muškarac je zadržan, zbrinut u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi i protiv njega će biti podnete prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje, saopštila je tada Policijska uprava u Nišu.

Neki mediji su pisali da je izjavio da "ne zna šta je sve pio, ali i da je puno popio".

Društvene mreže su bile tih dana preplavljene raznoraznim komentarima. Sva je sreća da nije ugrozio sebe i druge, vozeći tako pijan.

Saobraćajni propisi u Srbiji sankcionišu vozače sa više od 2,0 promila alkohola u krvi sa devet meseci oduzimanja vozačke dozvole, dobija se od 14 do 16 kaznenenih poena i uz to ide i novčana kazna. Može da se dobije i kazna od jednog do dva meseca zatvora.

