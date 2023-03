SNEG VEJE, DEDA SE LJULJA, SNIMA SELFI! Čiča Vide najstariji influenser u Srbiji ovako baca svoj influens! A selfi-stik mu je hit

UŽICE - Počeo je Vaskršnji post, najstroži među svim postovima, a prethodila mu je Bela nedelja za koju su vezani mnogi stari običaji.

Deda Vide sa Mokre gore, poznat kao i najstariji influenser u Srbiji odlučio je da sa omladinom podeli deo tradicije.

- Omladina danas malo zna o nekim starim običajima, a ja se uvek potrudim da ih upoznam kako se to radilo nekad. Šta se valja, što bi se reklo, a šta ne. Jedan od običaja pred veliki post jeste da se valja ljuljati, to se zove pokladno ljuljanje. Ljuljaške bi se pravile na nekom rodnom drvetu. Mogle su biti obične ljuljaške, ili improvizovane kao ova moja. Veruje se da to donosi napredak i plodnost u nastupajućem periodu, kaže za RINU deda Vidomir.

foto: RINA

Influenser sa Mokre Gore ima 73 godine i jedan je od najpopularnijih ljudi na Fejsbuku iz zapadnog dela Srbije. Njegovi video-snimci imaju na hiljade pregleda i on je najbolji dokaz da je za popularnost na društvenim mrežema dovoljno samo da budete prirodni, jer to najbolje prolazi.

foto: RINA

- Dugo sam radio sa ljudima kao trgovac. Kad sam otišao u penziju kupio sam ovce i koze, hteo malo da se odmorim od ljudi. Ali, unuk mi jednog dana donese mobilni telefon i kaže uvek si deda bio moderan, moraš i sad. Oni meni dadoše i pokazaše, a napravili su mi i fejsbuk. Ja četiri dana ništa nisam jeo, ni spavao, sve sam pokušavao da naučim kako funkcioniše, imao sam onu ikonicu "zatvori sve", pa me je to nekoliko puta spaslo. Žena već zvala decu i rekla da samo buljim u telefon. Nakon četiri dana pogodim ja onu priču da okačim na Fejsbuk i tako je sve počelo, kaže uz širok osmeh ovaj influenser.

foto: RINA

Vidomir ništa nije prepustio slučaju, pa je tako napravio i selfi-štap za koji se može reći da je jedinstven ne samo u Srbiji, već u čitavom svetu.

01:11 Vide sa Mokre Gore pokazuje omladini stare srpske običaje

Na jedno drvo stavio je parče lima u koji ubaci telefon, klikne na odbrojavanje, namesti se i - snima. Tako je nastao i ovaj snimak ljuljanja na Bele poklade.

