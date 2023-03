OTAC IZ VLASOTINCA KOJI SE ODREKAO DECE POSLAO ŠOKANTAN SNIMAK: Tvrdi da ih ovako zlostavlja!

Otac koji se javno odrekao od maloletne dece i to obelodanio plakatima širom Vlasotinca obratio se redakciji Kurira i poslao audio snimak na kom se, kako tvrdi, navodno čuje njegova bivša žena kako maltretira decu.

"Insinuacije da sam verski fanatik, sektaš, da sam upao u depresiju i da živim u kući na planini gde čuvam ovce nisu tačne. Moja bivša supruga je terala malolentu decu da me prijavljuju u policiji, primoravala ih je da lažu, terala da kradu u nadi da će mene strpati u zatvor", tvrdi ovaj otac koji je šokirao celu Srbiju.

Prema njegovim rečima, "bivša žena koristi decu kao oružje protiv njega."

"Kada sam upitao mog sina zato ga majka to tera, rekao mi je da se nada da će me na taj način strpati u zatvor, kada sam rekao da li zna da će i ona odgovarati, on je rekao da je ona rekla kako, ona kao majka, mora da ostane uz njegovu sestru, a da će mene uhapsiti. Moja bivša žena koristi decu kao oružje protiv mene zajedno sa mojom majkom", navodi otac iz Vlasotinca.

Otac tvrdi, da poseduje snimke na kom je navodno snimljeno maltretiranje, a kaže i da je više puta pokušavao da spase decu, ali nije uspeo. Takođe, tvrdi da njegova bivša žena ima zaštitu njegove majke i brata, te navodi da su deca navodno zanemarivana.

Redakciji Kurira, stigao je i autdio snimak za koji ovaj otac tvrdi da je navodno nastao kada je njegova bivša supruga zlostavljala njegovog sina.

"Na ovom snimku možete čuti mog sina kako plače i na moje pitanje gde ga je udarila govori u glavu. Dete grca neutešno u suzama dok moja bivša žena (ime i prezime poznato redakciji Kurira) likuje i govori da će da ih bije u glavu dok ne padnu u nesvest. I da ne može niko da joj to zabrani aludirajući na podršku koju ima od strane moje majke", tvrdi otac.

Koliko može da se razazna sa snimka, on govori: "Pusti Dragana", a zatim i "nemojte decu da mi bijete". Čuje se isti glas kako pita dete ko ga je tukao. Isti dečiji glas u jednom trenutku odgovara da je udarac dobio "u glavu".

Centar za socijalni rad

U izjavi koju je direktor ove ustanove dao za Jugmediju navodi se da je i "Centar za socijalni rad zapanjen ovim činom".

- Ono što znamo jeste da su njegova majka, supruga i deca jedno vreme bili u Sigurnoj kući zbog nasilja u porodici - kažu u ovom Centru za Jugmediju.

U ovoj ustanovi takođe naglašavaju da je u toku brakorazvodna parnica i da je otac dao izjavu da se slaže da deca budu kod majke, te da je ovakav njegov postupak neobjašnjiv.

Prema takođe dostupnim informacijama, majka dece je slučaj prijavila policiji, pa se očekuje reakcija i Tužilaštva u smislu kvalifikovanja dela, piše Jugmedia.

