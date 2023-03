MIMI IZ INDIJE JE PRIJEPOLJSKA SNAJKA U Slobodana se zaljubila na prvi pogled! Svekrva mi je rekla da bez ovog NE MOGU da se udam

Da možemo mi da pravimo planove, ali da subina ipak ima zadnju reč pokazuje i primer Tanmile Mimi Simović iz Indije koja nikad nije ni sanjala da će jednog dana žveti u Srbiji.

Međutim, to se desilo kada je pre 10 godina upoznala Slobodana iz Prijepolja. Iako su kulturološke i jezičke razlike bile ogromne, magična ljubav sve ih je obrisala.

- Zaljubila sam se u svog supruga na prvi pogled i rešila da ostanem u Srbiji. Odmah sam shvatila da se nalazim u sredini gde su ljudi dobri, tačnije u čitavoj Srbiji. Prvo što sam naučila kada sam stigla u Prijepolje jeste da spremam pite, za koje mi je svekrva kroz šalu rekla da ne mogu da se udam ako to ne znam, pa sam ja potrudila, priča Mimi kroz osmeh za agenciju RINA.

Vremenom je ovaj neobični ljubavni par dobio dvoje prekrasne dece, Vasila i Rosu. Ovu prijepoljsku snajku svi su lepo prihvatili, a malo po malo Mimi se u Srbiji ostvarila i kao preduzetnica jer je otvorila salon za masažu i negu. Osim porodice i prijetelja, veliku podršku pružile su joj i komšije koje su je brzo zavolele.

- Stekla sam bogato iskustvo u Indiji, tačnije u Mombajiju radeći i trenirajući po šest meseci sa stručnjacima i američkim doktorima tehnike fizioterapije kao i tretmane lica. To iskustvo prenela sam u Katar, radeći 10 godina, međutim ljubav je umešala prste i put me je naveo u Prijepolje. Kada su mi deca odrasla odlučila sam da pokrenem biznis i to je zaista dobro zaživelo i ko jednom dođe kasnije postaje stalan gost salona, iskrena je Mimi.

Da se i te kako dobru uklopila stigla je u zvanična potvrda prošlog leta, kada je Mimi na jednoj letnjoj manifestaciji izabrana za najbolju prijepoljsku snajku.

