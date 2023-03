DIREKTOR SDPR PETKOVIĆ: Na Vidovdan ćemo pokazati novitete, treba biti ponosan

-Potražnja je nikad veća na svetskom tržištu. Iako mi ne isporučujemo državama u sukobu, neki to rade. Cene skaču, a naš program je vrlo atraktivan- istakao je Petković

Jugoslav Petković, direktor “Jugoimport-SDPR”, na čelu ovogo preduzeća nalazi se od 2012. godine, a u gostovanju na Hepi televiziji istakao je da su “Jugoimport tada i sada dva različita preduzeća.”

-U 2012. mi smo bili samo jedni mali trgovci koji bi verovatno nestali da nismo snažno ušli u proces transformacije preduzeća. Mi smo danas najveći trgovci i proizvođači, u preduzeću radi više od 1.500 radnika, otvoreno je pet novih fabrika s različitim proizvodnim pogonima. To je jedan garant stabilnosti i prosperiteta. I za našu državu Srbiju i za namensku industriju- rekao je Petković.

Mi ne isporučujemo stranama u sukobu

On je objasnio i postupak prodaje naoružanja i vojne opreme, pa istakao da tu nema mistike.

foto: screenshot youtube

-Svi misle da je u izvozu naoružanja i vojne opreme neka mistika. Tu nema mistike. Ako postoji neki proces koji je najviše kontolisan na kugli zemaljskoj, to je vojna oprema. Izvezli jedan metak ili sto hiljada raketa ista vam je procedura. Vi morate da imate ugovor sa krajnjim kupcem i sertifikat krajnjeg korisnika, gde se kaže u kojoj će zemlji da završi. Nakon toga vi aplicirate našem ministarstvu za dozvolu. Da biste dobili izvoznu dozvolu mora da prođe Ministarstvo spoljnih poslova koje kaže da li je ta zemlja na listi sakncija UN, nakon toga Ministarstvo odbrane, koje kaže da li to smemo da uradimo ili ne smemo uključujući VBA i VOA. Zatim MUP i BIA. Kada dobijete sve te saglasnosti, onda tek krećete To je najkontrolisaniji proces- izričit je bio Petković i dodao:

-Dosta fotografija sa sirijskih ratišta je sa Jugoimportovim pancirima i na kraju se ispostavi da to nije tačno. Mi ne isporučujemo stranama u sukobu. Stav Republike Srbije je apsolutno jasan i mi ga se svi pridržavamo. Ne prodajemo naoružanje ni Rusiji ni Ukrajini.

Naš program je vrlo atraktivan

Petković je istakao da je u Jugoimportu stavljen akcenat na neke stvari koje nisu imali, te da će oko Vidovdana prikazati neke novitete.

-Dobro je da neko podiže lestvicu. Potražnja je nikad veća na svetskom tržištu. Iako mi ne isporučujemo državama u sukobu, neki to rade. Cene skaču, a naš program je vrlo atraktivan. Treba biti ponosan.

nsuzivo