DARKO IZ ČAČKA UPOZNAO SARU U DUBAIJU, ONA ODMAH PROMENILA VERU ZBOG NJEGA! Planiraju svadbu, ne zanima ga KO ŠTA MISLI

Darko Glavonjić iz Čačka i Sara iz Mauricijusa upoznali su se u dalekoj zemlji i odlučili da baš tamo ozvaniče svoju ljubav, a istog dana Sara je promenila i svoju veru kako bi naš državljanin jednoga dana mogao da postane sveštenik i ispuni najveću želju u životu. Sada, odlučili su da istu ceremoniju obeleže i u njegovoj rodnoj zemlji.

Kako je Darko već ispričao, bivša supruga ga je ostavila i život mu se promenio iz korena. Zbog tuge i bola koje je osećao više nije uspevao da ispunjava svakodnevne zadatke kao veroučitelj, pa je odlučio da potpuno promeni sredinu i novo poglavlje započne u Dubaiju.

- Živeo sam 5 godina u Čačku, međutim kada me je bivša supruga ostavila nisam bio dobro, tugovao sam mnogo, a škola i đaci su to primećivali. Tada sam odlučio da napustim Srbiju i da se sklonim od svih problema. Hteo sam da promenim sredinu i odlučio da odem kod drugara u Dubai. On je radio kao personalni trener, pa smo se dogovorili da zajedno počnemo sa radom. Saru sam upoznao preko interneta, videli smo se nakon 2 nedelje dopisivanja jer je živela na nekih 30 kilometara od mene. Tako je sve počelo - objasnio nam je Darko.

Samo nekoliko dana nakon Nove godine, Sara i Darko odlučili su da ozvaniče svoju ljubav, a istog dana ona je prešla u pravoslavlje. Kako mu je životna želja da postane sveštenik, Darku je ovaj korak bio veoma bitan, a Sara nijednog momenta nije sumnjala u svoju odluku.

foto: Privatna Arhiva

- Sara je krštena katolkinja, a s obzirom na to da su nam vere slične prelazak u pravoslavlje je vrlo jednostavan. Vrši se samo dopuna koja traje 5 minuta svetim uljem. O tome smo razmišljali i ranije. Bivša žena mi je napravila veliki problem jer je trebalo da se rukopoložim, međutim nakon razvoda to nije bilo moguće. Sada mi se otvorila nova prilika i jednog dana planiram da budem sveštenik. To će biti malo teže jer sam dva puta oženjen, ali nadam se da će me prihvatiti - kaže Čačanin.

Kako nam je objasnio, u aprilu planiraju da posete njegov rodni kraj, kako ga on naziva, "majku Srbiju", gde će napraviti veliko slavlje i pravu svadbu, a Sara će konačno upoznati celu njegovu porodicu.

- Odlučili smo da se venčamo u mojoj rodnoj zemlji kako bi jednoga dana kada se daj Bože vratimo majci Srbiji Sara dobila papire i srpsko državljanstvo, a i da vidimo moju porodicu i familiju, da upoznaju Saru, da se družimo na veselju i svadbi posle mog boravka od skoro dve godine u Dubaiju. Želimo da provedemo 14 dana u rodnoj zemlji da obiđemo moj rodni Čačak, Beograd i Zlatibor. Posle da se vratimo nazad, punog srca u Emirate. Sara je oduševljena i uzbuđena, ovo će biti nezaboravan i lep odmor. Za njenu vizu nam je trebalo mnogo papira. Samo jedan papir koji nam omogućava da prijavimo brak u Čačku košta 500 evra, ali ne žalimo - objašnjava Čačanin.

Iako dolaze sa dva potpuno različita kraja sveta Darko se ne plaši da će postojati problem u komunikaciji između Sare i njegove familije, ipak, i ako do toga dođe sagovornik kaže da mu ništa nije bitno osim toga što se njih dvoje vole.

- Sara je jedan veliki anđeo koji mi je dosta pomogao u životu. Ona se već upoznala sa mojim ocem i bratom. Uostalom, ne zanima me da li će je drugi prihvatiti. Ona je moja, a ja sam njen, ne živim više od mišljenja drugih ljudi - priča on.

Kako kaže kroz smeh, njegova izabranica već je naučila nekoliko srpskih reči, i to bezobraznih, a s obzirom na to da planira pravo tradicionalno venčanje nada se da će se brzo upoznati sa našom kulturom.

- Odlučili smo da za venčanje rezervišemo konje i kočiju da se vozimo po Čačku. Sve ćemo da snimimo dronom i kamerama. Biće i trubači, upoznaće se potpuno sa našim običajima - zaključuje on.

Darko prvobitno nije želeo da se venča u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali su ih uslovi naveli na drugačiji ishod. Prvenstveno, hteo je da vezu ozvaniče u Srbiji kako bi njihovo dete dobilo naše državljanstvo. Čini se da će ovu želju Darko ipak i ostvariti, s obzirom na to da je njegova izabranica trudna, a dečak Samson je na putu.

(Kurir.rs/Telegraf)