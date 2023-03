JASMINA ALEKSIĆ IZ ZAJEČARA DOBILA POPUST: Mnogo nam znači ova olakšica, bez nje bismo ostali bez grejanja

Jasmina Aleksić (56) iz Zaječara je dobila status energetski ugroženog kupaca te joj je početkom godine odobren popust na cenu grejanja. Ova vrsta olakšice za ugrožene potošače je novina koja je omogućena najnovijom Uredbom o energetski ugroženom kupcu.

Jasmina u razgovoru za Kurir kaže da njoj i njenoj porodici ova olakšica mnogo znači.

- Mi smo iz Zaječara, živimo u stanu suprug, ćerka i ja. Svi smo na birou, nezaposleni, zato smo i ostvarili pravo na popust. To nam mnogo znači, upola manje plaćamo. Da je ostalo po punoj ceni, sigurno bismo se isključili, ne bismo mogli da plaćamo - priča Aleksićeva.

Ona dodaje da se za ovu pogodnost prijavila čim je čula za nju.

- Čula sam od nekih ljudi i odmah sam otišla u Gradsku upravu da se raspitam. Rečeno mi je da imamo pravo na popust na grejanje. Obradovalo me je to i odmah sam se prijavila. Od 1. januara plaćamo umanjeni račun, do sada smo dobili račun za januar i februar. Sada nas grejanje košta oko 4.200 dinara, a pre umanjenja je bilo oko 8.500 dinara - kaže sagovornica Kurira.

Ona naglašava da je dobro što je uvedena ovakva vrsta olakšice, koja će pomoći građanima koji su u sličnoj situaciji kao njena porodica.

Podsetimo, umanjenje računa za električnu i toplotnu energiju, kao i za gas za građane Srbije delom je subvencionisano i preko paketa podrške EU Srbiji za prevazilaženje energetske krize. Bespovratna sredstva EU donira Srbiji kako bi se najugroženijim porodicama osigurala kontinuirana niža cena energije. Zahvaljujući tome, tokom 2023. godine omogućeno je da više od 190.000, odnosno oko tri puta domaćinstava više nego do sada, ostvari pravo na olakšice.

U praksi, zaštićena domaćinstva sa dva člana, koja sada plaćaju oko 3.770 dinara za račune za struju, plaćaće 1.721 dinar manje, tj. oko 50 odsto, svakog meseca za daljinsko grejanje.

Kako bi građani imali koristi od ovog energetskog popusta, trebalo bi da se prijave lokalnoj samoupravi na teritoriji svog prebivališta, koja donosi odluku o davanju statusa na osnovu Uredbe o energetski ugroženim kupcima.

KAKO SE PRIJAVITI ZA POPUST preuzme se zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca (sa sajta Ministarstva rudarstva i energetike, sa sajta jedinica lokalne samouprave ili lično u zgradama jedinica lokalne samouprave)

popunjavanje zahteva (dokumentacija neophodna za ostvarivanje statusa energetski ugroženog kupca navedena je u zahtevu)

zahtev se predaje u lokalnoj samoupravi

u roku od mesec dobija se rešenje o statusu

podnošenje zahteva ne uključuje nikakve troškove za građane

zahtevi se podnose tokom čitave godine