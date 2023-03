BOLE JE TRAGAČ ZA BLAGOM BEZ KOG NEMA ŽIVOTA! Ovih dana ima pune ruke posla i ne prestaje DUBOKO DA KOPA! FOTO

ČAČAK– Imajući u vidu sve duže i veće suše koje pogađaju Srbiju, mnogi domaćini su se odlučili da leto ne čekaju nespremni, već da u svom dvorištu pronađu vodu ako je ima i iskopaju bunar.

Bunardžija Bole Ćurčić sa Javora ovih dana zato ima pune ruke posla, jer ga sa svih strana zovu da im iskopa bunar. On je za to sam osmilio i posebnu mašinu koja se pokazala veoma efikasnom, a kako kaže, do sada se mahom događalo da je pronađe na sedmom metru.

foto: RINA

- Jednog dana došao sam na ideju da sam smislim nešto ovako. Onog dana kada sam prestao da radim u firmi, odučio sam se za ovaj korak, seo i setio se, video sam mnoge mašine za ručno bušenje bunara, pa sam uspeo da napravim elektronsku. Možda nije nešto na izgled, ali završava posao”, rakao je za Bole Ćurčić, majstor bunardžija.

Ovaj majstor do sada je iskopao više od 300 bunara i u brdsko-planinskim i gradskim te prigradskim naseljima, a svima je zajednička sreća kad nađe žicu i potekne voda.

foto: RINA

- Kad pronađem čoveku vodu, mnogi priđu, pa me poljube, zagrle, mnogi zaplaču od radosti, jer kad dobiju vodu, to je veće blago, nego da mu da neko ne znam koliko para”, zaključuje bunardžija Bole.

Mirko Starčević iz čačanskog naselja Ljubić jedan je od onih koji smatra da je imati bunar u svom dvorištu prioritet, naročito sada kada je evidentno došlo do globalnih klimatskih promena. U nekom narednom periodu možda će voda zaista biti pravo blago.

foto: RINA

- Sećam se reči svog starog dede, koji je uvek govorio „Samo da je vode”, čovek može bez hrane, ali bez vode nikako. Te reči su bila moja vodilja da se odlučim da iskopam bunar i imam sigurnu vodu za svoje ukućane, da možemo bez problema da zalivamo i cvetnjak i povrtnjak i da deci punimo bazen bez problema. Ovde je potekla voda na šestom metru i kopaćemo još pola metra, eventualno metar, potom stavljamo cevi i onda možemo da proslavimo kako dolikuje”, rekao je Mirko Starčević.

Osim bunardžija zaboravljeni tragači za blagom su i rašljari koji takođe uz pomoću sebi znanih "tehnologija" tragaju za vodom. Međutim, njih je u Srbiji sve manje i skoro da se mogu prebrojati na prste jedne ruke.

Kurir.rs/RINA