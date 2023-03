NOVI DETALJI LANČANOG SUDARA KOD BAČKE TOPOLE: Podigla se PEŠČANA OLUJA, slupalo se 16 VOZILA! Pogledajte (VIDEO)

Danas oko 14.15 sati na starom putu od Bačke Topole prema Žedniku i Subotici došlo je do teške saobraćajne nesreće, a kako saznajemo u lančanom sudaru je učestvovalo 14 putničkih vozila, jedan kombi i jedno terensko vozilo sa prikolicom.

Do nesreće je došlo zbog neuobičajene prirodne pojave, jakog vetra koji je podigao pravu peščanu oluju sa njiva pored puta i što je dovelo do smanjene vidljivosti do te mere da se nije video ni prst pred okom.

00:42 Lančani sudar na putu Subotica-Bačka Topola usled peščane oluje i smanjene vidljivosti

Sva raspoloživa kola hitne pomoći uskoro su bila na mestu nesreće, a oko 17 sati, taj deo puta još nije bio prohodan. Ne zna se koliko je ljudi teško ili lakše povređeno i stradalo, jer se još radi na zbrinjavanju ljudi i rasčiščavanju terena.

Gotovo apokaliptična slika slupanih, teško oštećenih vozila na sred puta, u sivom dimu koji se stvorio i zbog oluje i usled prevrtanja vozila doveo je do prekida saobraćaja, koji traje više sati. Policija i tužilaštvo na lisu mesta još rade uviđaj, koji je u početku bio veoma težak zbog jakog vetra, pa da bi se sprečile dalje nezgode, policija je taj deo puta blokirala sa obe strane.

Saobraćaj je od Starog Žednika preusmeravan na deo autoputa, a kasnije će biti poznati detalji oko broja stradalih ili povređenih ljudi u lančanom sudaru.

