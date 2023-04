INVESTICIJA OD 40 MILIONA GOTOVA DO LETA: Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić poslao snažnu poruku sugrađanima Budisave (VIDEO)

Obišli smo objekat mesne kancelarije i mesne zajednice, koji su sagradili građani Budisave krajem 19. veka, za okupljanja i druženje, naveo je na svom Instagram profilu gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

- Trenutno je u toku njegova potpuna rekonstrukcija od poda do krova i realizuje se budnim okom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada. Završetak radova u vrednosti od 40 miliona dinara očekujemo do kraja leta. Potom sledi i parterno uređenje koje treba da prati ovaj objekat, da još dodatno ga oplemenimo novim sadržajima. Za četiri do pet meseci, građani će svoje zahteve preko mesne zajednice i kancelarije biti u prilici da prenesu Gradu Novom Sadu, kako bi uradili što više za ovo naseljeno mesto. Cilj nam je da razvijemo svaki deo našeg Novog Sada, svako naseljeno mesto!

