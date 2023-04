ZOV DIVLJINE ODJEKUJE LOZNICOM, ČUJE SE GLASNA RIKA: Meštani ovog kraja imaju neobične goste! Poduhvat ZLATA VREDAN

Deset evropskih jelena, dva mužjaka i osam košuta, stiglo je u lovište ‘’Jadar’’ kojim gazduje lozničko Lovačkog društva (LU) ‘’Gučevo“ čime je počelo naseljavanje ove životinje u lozničkom kraju. Upravnik lovišta Vladan Vasić kaže da je prvih deset životinja donacija JP ‘’Srbijašume’’, a da projekat njihovog naseljavanja finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Prema njegovim rečima narednih tri do pet godina trajaće naseljavanje i za to vreme planirano je da se u lovište pusti od 50 do 80 jedinki. To je veliki broj i lozničko lovačko udruženje je, kaže, jedno od retkih u Srbiji koje je dobilo ovaj projekat.

- U našem lovištu imamo dva, tri jelena, koja su najverovatnije došla sa Cera. Ta vrsta je generalno sa ovog terena odavno nestala i retka su lovačka udruženja kod nas koja uopšte imaju jelena u svom lovištu. Naš cilj je prvenstveno naseljavanje evropskog jelena, da se adaptira na ovu sredinu i počne razmnožavanje. Kada broj divljači dođe do potrebne mere onda možemo da počnemo i njen komercijalni lov. Za sada su jeleni na području Tronoše, u određenom prostoru, a kada se sasvim prilagode novoj sredini biće pušteni u prirodu – kaže Vasić i dodaje da potom dolazi nova tura ovih životinja.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

Od projekta naseljavanja korist će imati i susedne opštine Mali Zvornik i Krupanj pošto jeleni imaju veliki radijus kretanja pa će se proširiti i na njihovu teritoriju, zbog čega iz LU ‘’Gučevo’’ apeluju na uprave susednih udruženja da o ovim životinjama povedu računa.

Određeni broj jelena je čipovan radi praćenja njihovog kretanja, ali i sprečavanja nezakonitog lova. Vasić ističe da je u prethodnih sedam godina naseljavanje jelena treći kapitalni projekat kojim LU ‘’Gučevo’’ poboljšava stanje u svom lovištu. Prethodno je urađeno uzgajalište za divlju svinju kako bi se povećala njihova brojnost u lovištu, godišnje puste po 30 primeraka, a napravljena je i fazanerija kapaciteta 20.000 fazanskih pilića.

Inače, evropski jelen jedna je od najvećih vrsta iz porodice jelena na svetu, a njegova rika sve glasnije će narednih godina odjekivati lozničkim šumama na radost lovaca i ljubitelja prirode.

Kurir.rs/T.Ilić