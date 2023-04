NIŠLIJE POSLE DUGE BORBE ZA POTOMSTVO DOBILI BLIZNAKINJE: Kada čujete po kome su im DALI IMENA, krenuće vam suze na oči

„Dosta dugo smo se borili za potomstvo, borba je bila neprestana, ali nikada nismo odustali i uvek smo verovali da ćemo postati roditelji. Parovima koje pokušavaju da ostvare kao roditelji poručujemo da moraju da imaju jaku volju i veru, veru u Gospoda“, kazala je Nišlijka Jelena Zlatanović koja je pre 20 meseci sa suprugom Milanom dobila bliznakinje Veru i Anu.

Zlatanovići i njihove devojčice dobili su danas poklone niške opštine Medijana uz čiju pomoć su otišli na drugu vantelesnu oplodnju, koja se uspešno završila.

Presrećni roditelji istakli su da je trenutak kada su saznali da čekaju bliznakinje bio neverovatan.

„Saznali smo to na Božić i našoj sreći nije bilo kraja. Posle te divne vesti usledila je nova borba, devet meseci ležanja i jaka terapija, ali uspeli smo i to je najbitnije. Najbitnije da se sve završilo našom duplom srećom. Puno nam je značila podrška prijatelja i rodbine. Jaka volja i želja su nas održali i molitva Presvetoj Bogorodici i Svetoj Petki. Devojčice su po njima dobile ime, Ana je majka bogorodice“, objasnila je Jelena.

Prema njenim rečima, bliznakinje su rođene u bolnici „Adžibadem Sistina” u Skoplju, u kojoj je i urađena vantelesna oplodnja.

„Imali smo preporuke za kliniku u Novom Sadu, ali smo se ipak odlučili da bolnicu u Skoplju jer je moja majka iz Makedonije i tamo imamo rođake. Devojčice imaju upisano kao mesto rođenja Skoplje, ali su srpske državljanke“, izjavila je Jelena.

Otac bliznakinja Milan Zlatanović je kazao da je neverovatan osećaj biti roditelj dve devojčice.

„Izuzetno je zahtevno čuvati bliznakinje, ali je i neverovatno lepo. Uživamo u svakom trenutku koji provodimo sa njima. Nismo razmišljali o dodatnom proširenju porodice jer imamo dosta godina i supruga i ja, ali videćemo“, rekao je Milan.

On je kazao da su se dosta dugo borili za bliznakinje, ali da su sve to potisnuli nakon njihovog rođenja. Još jedino govore o strahu sa kojim su se susreli nakon što se on razboleo od korona virusa samo nedelju dana pre porođaja, iako su čitavih devet meseci izbegavali druženja i bilo kakve posete.

Predsednik niške Gradske opštine Medijana Nebojša Kocić je izjavio da je ta opština posredstvom svog fonda Sveta Petka do sada pomogla sa po 200.000 dinara odlazak na vantelesnu oplodnju 204 para.

„Za poslednje dve i po godine rođeno je šest beba među kojima su i Vera i Ana. Od ukupno 204 vantelesnih oplodnji rođeno je 17 beba. Svake godine obezbeđuju se sredstva za 20 parova, ali i ukoliko se prijavi veći broj parova to nije problem, novac se i za njih obezbedi. Prošla godina bila je rekordna pošto se za pomoć prijavio 21 par“, izjavio je Kocić.

On je kazao da je se za odobravanje pomoći supružnici ne uslovljavaju godinama koje imaju ili brojem do sada obavljenih vantelesnih oplodnji, kao ni time gde će otići na vantelesnu oplodnju.

Profesor dr Žarko Ranković, predsednik komisije koja odobrava isplatu pomoći iz fonda Sveta Petka istakao je da su do sada pomoć mogli da dobiju bračni parovi i parovi koji žive u vanbračnoj zajedinici, a da će naredne godine moći da je dobiju i pojedinci za dobijanje ženskih jajnih ćelija ili muških polnih ćelija.

Ranković je podsetio da se ovogodišnji javni poziv parovima za dodelu pomoći za vantelesnu oplodnju sutra završava, a novi će biti raspisan krajem marta naredne godine.

