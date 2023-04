PATRIJARH PORFIRIJE OSVETIO SPOMENIK PATRIJARHU IRINEJU U NIŠU: On je imao blaženu skromnost, molimo se za spasenje njegove duše

Srpski patrijarh Porfirije otkrio je danas u podne spomenik blaženopočivšem 45. patrijarhu srpskom Irineju Gavriloviću. Nakon toga spomenik je osvećen. Spomenik je podignut u porti Saborne crkve u Nišu.

00:55 Patrijarh Porfirije osvetio spomenik patrijarhu Irineju u Nišu

Nekada Miroslav Gavrilović, a kasnije Irinej službovao punih 35 godina kao vladika niški. Autor spomenika je umetnik Zoran Jovanović.

- Evo divnog dana u svetom gradu, Nišu. Čitav svet je progledao Hristom jer u ovom gradu je rođen onaj koji je otvorio veru i potpisao Milsnski edikt. On je rekao da je istina u bogu. Blagosloveni smo što smo u gradu gde smo se okupili da osvetimo spomenik jednog od najvećeg među nama. On je nesumnjivo ono što je primio od svetih otaca nama ostavio i predao. To je i što je znak ovih dana, vaskrsli Hristos. I to smo dužni da predamo, sve ostalo dođe i prođe. Bez obzira na naše padove, verom u Hrista znaćeno na kom smo putu. Kotva naša je u Hristu. I to smo primili od blaženopočivšeg Irineja. On je pripadnik autentičnih Srba, pravoslavnih monaha staroga kova. A to su najbolji primerci Srba. Oni su uvek bili čvrsto postavljeni na noge. On je bio i monah i pastir i hrišćanin i Srbin. Ušao sam u njegovu zaostavštinu i sama njegova pisma gde se vidi njegova velika glad za Hristom. I svako pismo bi potpisivao skromnim i jednostavnim rečima. On je imao blaženu skromnost. Molimo se za spasenje njegove duše, a nadam se da imamo i njegovu molitvu za nas da imamo mir ljubav i radost. I toliko potrebnu slogu i jedinstvo. Kosovo i Metohija ne sme biti otkinuto od nas, ali i mora biti zemlja gde vlada mir i dijalog - rekao je nakon osvećenja spomenika patrijarh Porfirije.

1 / 8 Foto: Kurir/M.S.

- Ovo nije samo izložba o patrijarhu Irineju. Izložba pokazuje šta smo dobili od svojih prethodnika i šta bi trebali da čuvamo- rekao je patrijarh Porfirije nakon otvaranja.

Irinej će ostati upamćen kao blag čovek koji je svakog parohijana saslušao i pomogao koliko može. Mnogo je voleo Kosovo i Metohiju. Irinej je rođen u zapadnoj Srbiji kod Čačka, ali je toliko dugo stolovao u Nišu tako da ga je shvatao kao svoj grad.

Domaćin patrijarhov bio je danas Vladika niški Arsenije. Na skupu je bio predstavnik Vlade Srbije, Nikola Selaković, a aplauz prisutnih je dobio general Vladimir Lazarević kada je stigao u portu. Na otkrivanju spomenika bili su mnogi predstavnici, vojske, policije i gradski funkcioneri.

(Kurir.rs/M.S.)