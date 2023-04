DEVOJČICA ROĐENA U KOLIMA: Hitna pomoć presrela trudnicu u kolima na putu do niškog porodilišta

Lekari Hitne medicinske pomoći u Nišu porodili su mamu u kolima, koja zbog početka porođaja nije uspela da stigne do porodilišta. Ona je rodila zdravu devojčicu, a porođaj se dogodio u toku noći između ponedeljka i utorka.

Prema rečima lekara ove zdravstvene ustanove, ne dešava se prvi put da njihova ekipa pomogne porodiljama da na svet donesu zdravu bebu. Ne dešava se to ni tako često, kao što je slučaj ovog meseca, kada su čak četiri puta učestvovali u donošenju na svet najmanjih sugrađana, prenosi Jugmedia.

- Tata je zvao, mama je drugorotka, rekao je da ima bolove i da joj je pukao vodenjak. Predložila sam da dođe ekipa, ali je on već bio u kolima ka porodilištu. Ipak, nisu stigli do GAK-a. Naša ekipa ih je presrela i u kolima obavila porođaj. Bila sam u kontaktu sa ekipom. Ja sam celog jutra sa osmehom. I noćas je malo falilo da se desi slična situacija, ali je ekipa ipak stigla do Ginekologije - kaže dr Maja Stojanović iz Zavoda za urgentnu medicinu Niš.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kažu da ovakve situacije ostanu zapamćene, jer oni se obično suočavaju sa drugim situacijama u kojima su životi ugroženi, u saobraćajnim nesrećama i drugim intervencijama u svakakvim uslovima.

