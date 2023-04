OVO SU OMILJENA MESTA UŽIČANA ZA URANAK: Evo gde najčešće odlaze za prvomajske praznike

Većina Užičana za prvomajski uranak ide na Zlatibor, na Vodice, gde su se decenijama okupljali sindikalno organizovani, kao i porodično ili sa društvom. Oni koji ostaju u Užicu izlete uglavnom organizuju u klisuri reke Đetinje, a posebno mesto je Staparska banja gde postoji uređeno izletište.

foto: Kurir/Z.G.

- Užičani vole da idu u Staparsku banju, koja je na samo par kilometara od grada. Tu je sve uređeno, ima mesto gde se pali roštilj, da se skloni od kiše i klupe za odmor – kažu u TO Užice i dodaju da je omiljeno mesto za uranak i obližnja planina Jelova gora, koja je oko 12 km od Užica.

foto: Kurir/Z.G.

- Tu se nalazi izletište sa uređenom česmom Jovanova voda iz koje ide izvorska voda, a okolo je uređeno odmorište, preuređeno za izlete i lep provod u prirodi – navode u TO Užice.

foto: Kurir/Z.G.

Ova planina obiluje sa izvorima prirodne vode, gde se takođe ide na izlet. To su Desankina česma, koja se nalazi pre nego što se dođe do Jovanove vode, u dnu jedne livade u izletničkom naselju, pa Batina voda, Izvorka i Studenac. Sve su to izvori, sa kojih voda osvežava i okrepljuje u ovoj nedirnutoj prirodi.

foto: Kurir/Z.G.

I Tara, na oko 60 km od Užica, ima mesta koje Užičani i iz okolnih mesta posećuju. Najpoznatije uređeno mesto je Hajdučka česma, koja se nalazi na putu Kaluđerske bara ka Mitrovcu. Duž reke Kamešine, Bele vode, u Mokroj gori se nalazi uređeno izletište, koje pruža sve ugodnosti uživanja u prelepoj prirodi. Oni koji ostanu u gradu i oni koji za praznike dolaze u Užice mogu vreme provestiobilazeći tvrđavu Stari grad i Potpećku pećini.

foto: Kurir/Z.G.

- Tvrđava “Stari grad” će za vreme prvomajskih praznika biti otvorena za posetioce svaki dan u periodu od 11 do 18 časova. Ulaz je besplatan. Radno vreme Potpećke pećine je sakim radnim radnom od 10 do 18 časova. Ulasci suna svaki pun sat, a poslednji ulazak je u 17 časova – navode u TO Užice.

