UŽAS U ČAČKU! TAKSISTI ČULI VRIŠTANJE, PA JURNULI DA SPASU KOLEGINICU: Muškarac je napao, pretio nožem i pištoljem

Protiv muškarca P.Z., iz čačanskog naselja Atenica, podneta je krivična prijava jer se sumnjiči da je ženi koja ga je taksijem vozila na zadatu adresu pretio nožem i pištoljem.

- Prvo ga je odvezla do kuće u Atenici, a kasnije je zakazao vožnju do Ovčar Banje. Sve je bilo u redu dok taksistkinja nije krišom pozvala dispečerski centar, a nakon što su se javili kolege su čule njeno vrištanje. Odmah je bilo jasno da nešto nije u redu - kažu za RINU zaposleni u taksi udruženju AS.

Nakon primljenog poziva nekoliko taksi vozila iz ovog udruženja uputilo se na lokaciju na kojoj je poslednji put locirano vozilo njihove koleginice u nameri da je spasu.

- Kad su stigli videli su automobil koleginice i preprečili su put. Nju su smestili u jedan, a napadača u drugi automobil i odvezli su ih do policijske stanice. Napadač nije pružao otpor - dodaje sagovornik.

Prema nezvaničnim saznanjima, P.Z.se ranije lečio u specijalizovanim ustanovama i ovo mu nije prvi incident ove vrste.

(Kurir.rs/RINA)