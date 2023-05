NASRTAO NA UČENIKE, NOSIO BOKSER, PRETIO... Evo kako su u lozničkoj školi rešili problem vršnjačkog nasilja

Posle nedavnih događaja nije svejedno roditeljima dece koja pohađaju školu gde ima vršnjačkog nasilja, naročito onakvog kakvo se dešavalo u lozničkoj OŠ "Vuk Karadžić" gde je učenik četvrtog razreda u minulih nekoliko meseci napravio više incidenata. Nasrtao je na učenike, donosio "bokser" u školu, potezao stolicu na učenika u prisustvu roditelja i "kačio" objave da će "drukare platiti", na instragramu gde mu je profilna slika fotka kalašnjikova.

Zbog tih incidenata je dolazila policija, u problem je uključen Centar za socijalni rad, a pojedini roditelji bili su vidno uznemireni, o čemu je naš list pisao.

- Taj dečak nije danima išao u školu da bi se pojavio početkom ovog meseca. Škola osim školskog policajca od 8. maja ima i dodatno obezbeđenje, a deca pričaju da ono na odmoru neprekidno prati tog dečaka. Tražili smo da to dete ima ličnog pratioca jer može nešto da uradi i van školskog dvorišta, gde nema obezbeđenja, a ima dosta dece koja sama idu peške kući. Lični pratilac bi sa njim bio od kuće do škole i obratno, a kada bismo znali da je neko stalno uz njega to bi nam ulilo sigurnost. Posle onoga što se desilo u Beogradu mnogima ovde nije bilo svejedno, mada, moram reći da u poslednje vreme nije pravio probleme i nadamo se da se smirio – kaže jedna majka čije dete pohađa tu školu, a koja je kontaktirala Kurir i nije želela da joj se pominje ime.

Drugi roditelj kaže da je posle odlaska direktora na bolovanje njegovu dužnost odnedavno preuzela zamenica Sanja Simić de Graf, koja predaje engleski i pedagoški je savetnik, i da su stvari krenule "na bolje".

- Ona se zaista trudi, održala je roditeljski sastanak u tom odeljenju, da i roditelje maksimalno uključi u zajedničko rešavanje situacije. Utisak je da idemo u pravom smeru – kaže jedan otac.

Najbitnije da ćemo sve uraditi na sigurnosti dece i nema šanse da neće tako biti, kaže za naš list Simić de Graf i dodaje da roditelji imaju njen broj telefona i mogu "uvek da joj se obrate".

- Taj dečak ponovo ide u školu i ne pravi probleme, razgovaram sa njim i rekla sam mu da mi kaže ako ga neko uvredi, a roditelje sam zamolila da mi, ako ima nekog problema, to dostave u pisanoj formi. Tačno je da u školi osim školskog policajca postoji dodatno obezbeđenje, non-stop je u toj smeni, a, inače, u Zakonu o osnovama obrazovanja i vaspitanja stoji stavka o dodatnom obezbeđivanju učenika u ovakvim okolnostima kakve su trenutno, posle nedavnih dešavanja. Tu sam za saradnju, i kada se vrati direktor biću u školi da dam svaku podršku, da svima bude dobro. Želim da u situaciji koja nas je pogodila, stvorim klimu poverenja, da i roditelji koji su dodatno uplašeni osete sigurnost. Sva deca u školi treba da se osećaju bezbedno – kaže ona i najavljuje održavanje radionica, druženja i zajedničke aktivnosti u koje će biti uključena i deca i roditelji kako bi se stvorila klima poverenja i razumevanja.

