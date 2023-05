NOVA "BODYLINE FITNESS & WELLNESS" TERETANA ODUŠEVLJAVA SUBOTIČANE!

Samo nekoliko dana nakon otvaranja novog objekta za trening i rekreaciju, “Bodyline fitness & wellness” centra na Prozivci, već možemo videti veliki broj Subotičana koji su vredno krenuli sa treninzima i odlučili da u svoj život unesu nove, zdrave odluke! Trenerski tim stručnjaka uvek stoji na raspolaganju svim vežbačima, a na naše veliko zadovoljstvo, veliki je broj i mladih i starijih sugrađana. U razgovoru sa Bojanom Babičković, marketing menadžerkom “Bodyline fitness & wellness” centra, saznali smo sve pogodnosti koje nova teretana ima da ponudi!

1 / 9 Foto: Grad Subotica

“Bodyline” teretana posluje pod sloganom da smo mesto gde Subotica trenira i stoga smo odlučili da još jednom kraju grada omogućimo da im trening bude dostupniji i na samom delu grada Prozivka otvoren je novi “Bodyline fitness & wellness” centar“ na 650 kvadratnih metara. Objekat obuhvata sprave za snagu, kardio sprave poznatih svetskih proizvođača, imamo jednu funkcionalnu zonu, to je izdvojena sala gde ljudi mogu da rade individualne treninge ili neku vrstu “cross fit” treninga. Naši vežbači su zapravo različite starosne dobi, od najmlađih tinejdžera pa sve do seniora našeg grada, na šta smo zaista vrlo ponosni. Volela bih ovom prilikom da istaknem i posebnu akciju koju imamo, a to je da četvrtkom i nedeljom imamo besplatne termine za penzionere, tako da oni mogu da treniraju u našem objektu potpuno besplatno u terminima od 12 do 15 časova, tako da ih čekamo u što većem broju. Naše radno vreme je od ponedeljka do subote od 6 ujutru do 10 uveče, i nedeljom od 10 ujutro do 18 časova popodne. Pošto je svima poznato koliko je važna fizička aktivnost i vođenje zdravog života, mi ovom prilikom pozivamo sve građane Subotice iz bilo kog dela grada da dođu i da se priključe i da vežbaju sa nama” izjavila je Bojana Babičković, marketing menadžer “Bodyline fitness & wellness” centra, za Subotica živi.

Grad Subotica