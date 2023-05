PREVARIO NAS JE I IZIGRAO, A POMOGLI SMO OD SRCA! Priča o beskućniku Ivanu dobila ŠOK obrt, evo šta će biti sa NOVCEM! FOTO

Pre nekoliko dana čitava Srbija sažalila se nad subinom beskućnika Ivana, kog je video i odlučio da mu pomogne humani mladić Dalibor Ćulibrk. Alarmirao je javnost na društvenim mrežama ispričavši tužnu Ivanovu priču i mnogo ljudi odlučilo se da pomogne. Građani su uplatili novac, pronađen mu je privremeni smeštaj i obezbeđen posao. Međutim, ova priča o nemoćnom beskućniku dobila je potpuno drugačiji epilog.

- Dogovor je bio da se uplaćena novčana sredstva prebace na račun Ivanovog poslodavca koji će mu nakon završene smene svakodnevno davati po deo novca.

S obzirom na to da je evidentno da će njemu trebati malo vremena da se ponovo socijalizuje jer čovek je za par dana sa ulice prešao u ono što bismo nazvali normalni tok života, iz čega smo ustanovili da neće umeti sam da barata sa tolikim iznosom, i u korist toga da ne potroši, narodski rečeno, novac na gluposti (već je imao sve što mu je potrebno – stan, garderobu, telefon sa kreditom, 2 obroka dnevno i ostalo) donešena odluka je bila jedini izbor – davati čoveku svaki dan po malo novca, napisao je Dalibor na svom facebook profilu a potvrdio za RINU.

Ali, kako dalje dodaje, Ivan je nakon toga svako malo počeo da traži novac, i to veće sume, i tu se javila sumnja kod njegovih dobročinitelja jer još nije počeo da radi, pravdajući se tegobama u stomaku i povređenim prstom.

foto: Printscreen/facebook/Dalibor Ćulibrk

Savetovano mu je da ode u privatnu kliniku o trošku novca koji su građani prikupili, što je on odbio. U jednom trenutku, kada ga je poslodavac obišao u stanu na dan, počeo je da govori: „To je moj novac i vi morate da mi ga date“.

- Sledeće što se dogodilo je da, kada smo izvestili Ivana da to nije njegov novac, već novac koji su građani izdvojili za to da on stane na noge i da nije pametno da mu damo sve odjednom, on nas je obavestio da ima troje dece koje nije video dve godine i da mu se žena preudala u trenutku kad je imala dvoje dece i treće na putu.

To je apsolutno promenilo tok priče i osetili smo se izigrani i prevareni, svi, i poslodavac i stanodavka i ja koji sam pokrenuo sve ovo, jer ako nam je to prećutao, ne znamo uopšte šta je od njegove priče istina, dodao je Dalibor.

Ističe da su Ivanu svi prišli otvorenog srca i angažovali se za njega, a kako im je vratio izuzetnim nepoštovanjem, sve troje su odlučili da zbog novonastale situacije ne pruže mu više nikakav vid podrške.

foto: Printscreen/facebook/Dalibor Ćulibrk

Ipak, ova priča na neki drugi način ima svoj srećan kraj, jer sav preostali novac koji je bio skupljen za Ivana, a nije utrošen, biće podeljen na tri dela i uplaćen za bolesnu decu. Mariji Gambošević, Irini Trojanovski i Dušanu Komlenoviću.

- Pokazalo se koliko ima dobrih, humanih, ljudi, voljnih da pomognu, angažuju se, posavetuju. Sve je to puno značilo ovih dana. Na kraju smo i zbog svega ovoga prikupili novac i uplatili ga deci kojoj je naša pomoć sada potrebna. Molimo se za Irinu, Mariju i Dušana i svu ostalu decu, da nam što pre ozdrave. Uplatili smo po 30.000 dinara za svako dete, zaključio je ovaj mladić velikog i dobrog srca.

