Sremska Mitrovica: Maturske noći za pamćenje - LOKALNA SAMOUPRAVA TREĆU GODINU ZAREDOM FINANSIRA PROSLAVE

Grad Sremska Mitrovica od 2021. finansira maturske proslave za sve svoje maturante i evo šta maturanti misle o tome.

Matursko veče je najvažniji događaj u dotadašnjem životu, a Sremskoj Mitrovici tradicija je da se maturanti okupe u centru grada i prodefiluju svoju mladost i lepotu. Da bi maturanti srednjih, ali osnovnih škola u Sremskoj Mitrovici imali idealno matursko veče, u tome već treću godinu pomaže Grad Sremska Mitrovica finansirajući matursku proslavu za sve velike i male maturante u smislu pokrivanja troškova prostora i večere.

“Čestitam im na postignutom uspehu, želim im da budu uspešni u onome šta god da izaberu da rade, i da znaju da ćemo mi uvek biti tu u slučaju da im zatreba pomoć. Oni koji se odluče da studiraju čekamo ih u našem i njihovom gradu kada završe fakultete. Želim im da se lepo provedu na svojim proslavama”, rekla je gradonačelnica Svetlana Milovanović, a prenosi Sirmiuminfo.

Ovaj Grad organizuje još mnoge akcije namenjene upravo maturantima. Pored tradicionalnog plesa maturanata, koji se u ovom gradu ne propušta, Grad je u saradnji sa Kancelarijom za mlade organizovao akciju “Pokloni matursku haljinu - ulepšaj nekome maturu”, ali i besplatnu pripremnu nastavu za polaganje maturskog ispita za učenike osmih razreda. Ipak, ono što se pamti jeste matursko veče, zato je ekipa platforme Sremska Mitrovica živi anketirala nekoliko maturanata i pitala kako se njima čini ova ideja.

“Kao i prethodnih godina, Grad je i ove godine organizovao mature i finansirao i naravno to je lep gest od strane Sremske Mitrovice i drago nam je zbog toga. Sve je super i onako kako treba”, kaže Nikolina Jovančević iz Ekonomske škole “9. maj”, dok Marina Stojković iz Medicinske škole “Draginja Nikšić” navodi da je način na koji se u Sremskoj Mitrovici proslavlja matura nešto jedinstveno: “Ja sam iz Rume i tamo toga nema, samo se okupe ispred restorana i to je to. Ovo je mnogo lepo i sviđa mi se. Veoma mi se sviđa što je Grad pomogao i što je finansirao ovo, pogotovo zato što ima koja ne mogu da priušte proslavu”.

A Teodora Tešanović iz Mitrovačke gimnazije dodaje: “Večeras je zaista prelepo i drago mi je naša škola upravo onakva kakva jeste zato što neguje svoju tradiciju. Zaista mislim da je divno što je Grad odlučio ovako nešto da uradi, zato što je time pokazao koliko je zaista divan i zato što zapravo ulaže u prave stvari i to što je pružio mladima jedno lepo iskustvo koje će se pamtiti zaista ceo život”.

