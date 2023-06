SVETKOVINA U VRANJU: Grad obeležio slavu Duhovski ponedeljak

U Sabornom hramu Svete Trojice, služena je sveta arhijerejska liturgija u 9 sati kojom su Vranjanci započeli obeležavanje Duhovskog ponedeljka. Onda od 10 i 30 sati krenule litije ulicama grada.

Osim sveštenstva, monaštva, predstavnika rukovodstva grada i vernika u litijama gradom su i predstavnici vojske, policije sportskih i kulturno umetničkih društava.

foto: Kurir/T.S.

Litije su se kretale od Sabornog hrama ulicom Kralja Stefana Prvovenčanog do zgrade Skupštine grada, a onda Partizanskom i ulicom Ive Lole Ribara. Kolona je nastavila centralnim gradskim šetalištem, do Spomenika žrtvama bugarskog okupatora i nazad do Sabornog hrama. Rezanje slavskog kolača u 11 i 30 sati i trpeza ljubavi i kulturno – umetnički program usledili su u nastavku obeležavanja gradske slave.

Nakon rezanja slavskog kolača, praznik je svim Vranjancima čestitao gradonačelnik dr Slobodan Milenković. Nastupili su Dečji hor Muzičke škole "Stevan Mokranjac", Gradski mešoviti hor i Folklorni ansambl "Sevdah". U sali Načelstva organizovan je svečani prijem.

Kurir.rs/T.S.