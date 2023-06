POZNATI NIŠKI UGOSTITELJ PROŠAO JE PAKAO: Supruga i sin su zanemeli kad su me videli KRVAVOG U KAFANI!

Poznati niški ugostitelj Sveta Tasić bio je siguran da će morati da živi bez šake koju mu je odsekla teška metalna kapija, ali već petu godinu Brka koristi levu ruku. Istina ne kao ranije, ali i u kući i u svojoj kafani u Jelašnici kraj Niša može da obavlja sve poslove koje poželi.

- Mogu da pomognem sinu u kafani, mogu da obavljam popravke po kući, mogu da sredim dvorište, mogu da skijam i plivam. Sve to mogu zahvaljujući lekarima Klinike za plastičnu hirurgiju koji su uradili ono što mi se činilo nemoguće – zašili su mi šaku koja se za ruku držala jednom venom i sa dve mrvice kože - govori Tasić.

Porodica ostala u potpunom šoku

Teška metalna kapija odsekla je Tasiću ruku 8. marta 2019. godine. Nije se onesvestio od bolova, čak je bio i dovoljno pribran da iz dvorišta siđe pedesetak metara do kafane u kojoj su u tom trenutku bili njegovi sin, ćerka i supruga.

- Supruga i sin su se šokirali i zanemeli kad su me videli sa odsečenom šakom, ali srećom je tu bila moja ćerka koja je medicinska sestra. Ona je pritrčala i zavila mi ruku peškirom. Nisam želeo da me sin odveze do bolnice jer sam video da je u potpunom šoku nego me je odvezao njegov drug koji je u tom trenutku bio gost u našoj kafani. Momak je toliko žurio da što pre stignemo da sam mu u jednom trenutku rekao: Sinko uspori, bez šake mogu da živim, ali ne i ako se sudarimo sa nekim - priseća se Tasić a prenosi Telegraf.

Prema njegovim rečima, u Klinici za vaskularnu hirurgiju svi su odmah munjevito reagovali i vrlo brzo se našao u operacionoj sali. Imao je sreću, kazao je, što su tog popodnevna pored hiruga na klinici bili dežurni i anesteziolog, ortoped i vaskularni hirurg.

foto: Printskreen

Neizdrživ bol

- Operacija je trajala oko tri i po sata. Probudio sam se iz anestezije u užasnim bolovima, istim kakve sam imao pre operacije. Tražio sam od medicinske sestre u intenzivnoj nezi da mi da nešto protiv bolova, a ona mi je rekla da je dobro to što me ruka i dalje boli. Nije mi odmah bilo jasno zašto mi je to rekla, ali sam uvideo u toku noći da je bila u pravu. Bol je malo po malo potpuno utihunula i shvatio sam da su mi prsti koji je virili iz zavoja bili ledeni. Direktor klinike dr Predrag Kovačević je ujutru u viziti rekao da moraju ponovo da me operišu jer cirkulacija u šaci nije uspostavljena - kazao je Tasić.

Pred novi ulazak u operacionu salu, rekao je naš sagovornik, potpisao je papir kojim je dao saglasnost da lekari, ukoliko im zatreba, mogu da koriste tkivo sa njegove desne ruke ili da mu amputiraju šaku ukoliko intervencija ne uspe.

- Doktor Kovačević mi je pre operacije rekao da će morati da mi „produvaju“ jedinu preostalu venu jer je u njoj problem, a kad sam ga zapitao kako će to da urade rekao mi je: „Nemam vremena da ti sad objašnjavam, ali ne brini umemo to da radimo. Naučiću te, kad ti mene naučiš kako se prave pljeskavice“. Zahvalan sam i njemu i Bogu beskrajno, operacija je uspela i prsti, koji su pre te druge operacije bili potpuno požuteli, vratii su normalnu boju - govori Tasić.

Ležao 40 dana u bolnici

Tokom četrdesetak dana koliko je proveo u bolnici, Tasić je imao četiri operacije, a nakon godinu dana još jednu. Na ruci je primetan ožiljak, ali zašijena šaka sada izgleda skoro poput zdrave, a neposredno nakon prvih operacija bila je potpuno deformisana od otoka i podliva.

foto: Shutterstock, Ilustracija

- U početku, prvih godinu ili godinu i po dana mogao sam da je pomeram, ali nisam osećao predmete koji dodirujem, kao ni toplotu i hladnoću. Dogodilo se da, kada sam hteo da pomognem sinu oko pripremanja roštilja, da mi se pojavio veliki plik na prstu jer sam dotakao nešto vruće, a to uopšte nisam osetio. Sada mogu da hvatam njome i sitne i krupne predmete. Boli me kada je pokrećem i dobar deo godine moram da nosim rukavicu jer je preterano osetljiva na hladnoću, ali mi je bitno da njome mogu da se služim. Šta god da krenete u kući da radite, potrebne su vam obe ruke. Ne možete da zakucate ekser, ne možete da odsečete nešto, a da ne pridržite drugom rukom - istakao je Tasić.

Poznati niški ugostitelj veruje da dobio drugu šansu da koristi levu šaku, zahvaljujući božijoj pomoći i stručnosti lekara, ali i zato jer je i u momentu kada se nesreća dogodila, a i posle toga, bio potpuno zdrav pa je mogao bez problema da podnese zahtevne operacije i potom rehabilitaciju.

Kurir.rs/Telegraf