BUJICE ODNELE 7 MOSTOVA U VRNJAČKOJ BANJI! Hidrolog upozorava na sliv Save: Oprez u narednih dve do tri nedelje! (VIDEO)

Umesto da uživamo u suncu i toplom vremenu, meteorolozi kažu da će nas sve do kraja juna pratiti kiša. Hidrolog RHMZ-a Dejan Vladiković kaže da ćemo najmanje naredne tri nedelje imati nestabilnosti, kao i da je većina problema koje smo videli prethodnih dana posledica neočišćenih kanala.

Ukazuje i da je za čitav sliv Save potreban dodatni oprez. Ipak, dodaje, može da se uradi mnogo toga i navodi da su naše reke i potoci podeljeni u dve kategorije – vodotoke prvog i drugog reda.

"O vodotocima prvog reda vode računa javna preduzeća, sa njima je lakše upravljati, jer oni imaju i manju dinamiku promena. Što se tiče manjih bujičnih vodotka, oni su u nadležnosti lokalnih samouprava. Mi već dugo apelujemo da se ta lokalna zajednica ipak nekako probudi, obuči da jako brzo reaguju i da se čiste svi kanali, jer većina problema koje smo videli prethodnih dana su zbog neočišćenih kanala ili očišćenih pre mnogo vremena", objašnjava Vladiković.

Navodi i da svi pitaju može li da se ponovi 2014. godina, a Vladiković poručuje da ne.

"Tada je to bilo mnogo izraženije i što se tiče količine i što se tiče da je to bio četvrti talas, pa su bile one katastrofalne posledice", objašnjava Vladiković.

02:31 Poplava u Trsteniku

Velika količina kiše pala je i u Trsteniku, te poplavila pojedine delove, reke su se slivale i niz ulice, a o tome svedoče snimci sa društvenih mreža.

Na slivu Save mogući neki novi porasti

Govoreći o slivu Save, kaže da je važno da se čiste kanali.

"Šti se tiče sliva Save tu su mogući neki novi porasti, ne kao prethodni. Ono što je karakteristično je što će tu biti jako dugo visok vodostaj", navodi Vladiković.

Ističe da je za čitav sliv Save potreban dodatni oprez. “Tu imamo i Drinu koja stiže i bosanske pritoke iz oba entiteta i jako nezgodnu reku Kupu u Hrvatskoj", poručuje Vladiković.

"Tako da je to sve za očekivati u narednih dve do tri nedelje da će Sava kontantno biti u domenu srednje visokih vodostaja", dodaje.

Kada je reč o Babušnici i tom delu Srbije, navodi da postoji opasnost od bujičnih poplava, jer tu imamo reku Nišavu sa puno pritoka, kao i Vlasinu i reku Veternicu.

"Tako da je tu neophodan oprez najmanje sledeće dve, tri nedelje, jer će se ponavljati slične epizode. Imaćete sitauciju da je na jednoj lokaciji potpuno suvo, a 15 kilometara vazdušnom linijom padne od 50 do 80 milimetara što za taj region predstavlja tromesečnu količinu padavina", navodi Vladiković.

Govoreći o izgledima u narednom periodu, kaže da ćemo najmanje naredne tri nedelje imati nestabilnosti.

"Najugroženija područja što se tiče poplava su zapadna, jugozapadna, centralna i jugoistočna Srbija", zaključuje Vladiković.

Vrnjačka Banja, bujice odnele sedam mostova

Nevreme praćeno jakom kišom zahvatilo je juče Vrnjačku Banju, pa se nabujala voda slivala niz ulice, poplavila osnovnu školu, stambene objekte i dvorišta. Zbog oštećenja na infrastrukturi od subote je vanredna situacija.

00:22 Poplava u Vrnjačkoj banji

Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović kaže za RTS da je to treći poplavni talas koji je zahvatio to mesto.

“Prva dva talasa su se odnosila na periferni deo Vrnjačke Banje, okolna sela, gde smo imali velike štete na putnoj infrastrukturi, mostovima, prodiranje vode u domaćinstva“, naveo je Đurović.

Jučerašnji talas je zahvatio centar Vrnjačke Banje.

"Vrnjačka reka koja prolazi kroz centar, koja je turistički dragulj, ali i Lopovačka reka došle su do velikih bujičnih poplava i izlile su se na nekoliko lokacija, odnele skoro sedam mostova na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, četiri kilometra putne infrastrukture pod asfaltom je oštećeno, nekoliko desetina nekategorisanih puteva", dodao je Đurović.

Ukazuje da je voda bila u centru mesta, ako i da je prodrla i u specijalnu bolnicu "Merkur".

foto: Kurir

"Angažovanjem naših javnih komunalnih preduzeća, volontera, dobrovoljnih vatrogasnih društava, vatrogasne jedinice u Vrnjačkoj Banji uz podršku vatrogasne jedinice Kraljevo uspeli smo da saniramo onaj deo koji nam je u ovom trenutku najbitniji, to je taj turistički deo, da gosti to ne primete i osete", naveo je Đurović.

"Ono što nas očekuje u narednom periodu je sanacija nakon prodiranja vode u nekoliko stanova, stambenih objekata, kuća gde smo noćas evakuisali ljude i smestili ih u hotelske kapacitete. Danas već radimo na sanaciji njihovih kuća", dodaje.

Ističe da će obnavljanje mostova zahtevati i podršku resornih ministarstva i Vlade. "Radi se o mostovima koji su veoma bitni, jer povezuju određene lokacije", navodi Đurović.

Ističe da su decu juče nakon popodnevne nastave preuzimali lično roditelji zbog opasnosti, kao i da je policija obezbeđivala najkritičnije tačke da ljudi ne bi prilazili samoj reci kako ne bi bili ugroženi životi.

(Kurir.rs/RTS)