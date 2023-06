SREMSKA MITROVICA: Gradsko finale LIGE MALIH ŠAMPIONA - sportsko takmičenje za pravilan fizički razvoj dece

Savez za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije je osmislio jedno veoma zanimljivo takmičenje za najmlađe.

foto: Miša Vukotić

Reč je o Ligi malih šampiona, takmičenju koje počinje od vrtića, nastaljva se preko grada, a završava se velikim državnim finalom. Ovo takmičenje osmišljeno sa ciljem da se među najmlađima i njihovim roditeljima promovišu sportske navike. Liga malih šampiona je na svom finalu u Sremskoj Mitrovici okupila 270 mališana podeljenih u nekoliko timovima. Gradsko takmičenje je organizovano u saradnji sa Sportskim savezom Sremske Mitrovice, a kako navode organizatori sportska takmičenja je od izuzetnog značaja za decu do sedam godina.

foto: Miša Vukotić

“Želimo da omasovimo bavljenje sportom dece predškolskog uzrasta, da ih polako uvodimo u sistem sporta, jer je jako važno da deca već u ranoj mladosti nauče da je sport važan zbog zdravlja. Ovo je prva godina organizacije takmičenja, koje se održava u jedanaest gradova. Sremska Mitrovica je izabrana da bude učesnik zbog dobre saradnje sa lokalnim Sportskim savezom, a kao i do sad pokazali su maksimum u organizaciji”, rekao je Goran Vještica, predsednik Saveza za predškolski sport i fizičko vaspitanje Srbije.

foto: Miša Vukotić

Predstavnici Sportskog saveza Grada Sremska Mitrovica su pozvali roditelje, sportske i pedagoške radnike, koji učestvuju u radu sa decom da ih podstiču na sportskom putu, jer kao dužnost svih odraslih prema deci vide upravo pravilan razvoj, napredak i učenje.

foto: Miša Vukotić

“Ovo je projekat nacionalnog karaktera i podrazumeva takmičenje dece starije vrtićke grupe i predškolaca uzrasta pet do šest i šest do sedam godina. Takmičenje se odigrava u dve discipline, štafetni motorički poligon koji je namenjen deci starijeg i predškolskog uzrasta i štafetna trka na 2.000 cm. Okupili smo veliki broj dece do kojih smo došli tako što smo u prethodnom periodu obilazili sve objekte Predškolske ustanove „Pčelica” i došli smo do najbržih i najspretnijih. Oni su danas prezentacija svega što smo uradili”, istakla je Zorana Jakovljević iz Sportskog saveza Grada.

Sremska Mitrovica