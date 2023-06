ŠTA JE OVO? NIKAD NIJE BILO OVOLIKO GLJIVA! Berači pečuraka u prokupačkom kraju imaju pune ruke posla: Možeš da ih šutiraš (FOTO)

Ovu kišnu prolećnu sezonu u prokupačkom kraju obeležile su tone lisičara koje su iznenadile ljubitelje gljiva. Bukvalno ih ima toliko, da, kako kaže Jovica Pavlović iz Prokuplj, "možeš da ih šutiraš".

Najprisutnije su u podnožju Jastrebca, i predelu ka Radan planini.

- Moj prijatelj je pre dva dana u ataru sela Pestiš za dva sata ubrao 15 kilograma lisičara. Ne pamti se godina kada ih je ovoliko bilo. Na svakom koraku ih ima, u hrastovim i grabovim šumama - kaže Jovica koji već danima obilazi proverena mesta za branje pečuraka.

foto: Kurir/B.R.

On dodaje da su gljivari iznenađeni količinom, pa je obustavlje i otkup, zbog ogromne količine ubranih pečuraka.

- Lično, kao i svi koje poznajem, berem ih za svoje potrebe. Lisičare su aromatične, zdrave, a prednost im je i to što nekoliko dana mogu da ostanu u činiji, a da ne promene boju i ukus. Obično sam ovih dana brao četiri do pet kilograma dnevno i to je dovoljno da spremim za zimu - dodaje naš sagovornik.

Kaže da gljive služe i da se čovek relaksira, šeta po šumi, ali da ipak berač mora da bude dobro obučen za branje, kako ne bi pogrešio.

foto: Kurir/B.R.

- Evo na primer, lisičarama su vrlo slične zavodnice. One su samo malo tamnije, te ih onaj, ko ne zna pečurke, lako pomeša. Najvažnija razlika je što zavodnice rastu iz panja i onda se te pečurke zaobilaze i ne beru, ali sve te sitnice su veoma važne, kako ne bi došlo do greške - objašnjava on.

Dodaje da je sezona zaista u punom jeku i da je sve prepuno pečuraka, pa se mogu naći i oni koji se teško nalaze na ovom prostoru, kao na primer pepeljasto-siva lisičara ili crna truba.

foto: Kurir/B.R.

- Ovim pečurkama odgovara vlaga, te je ova godina za njih raj. Počeli su i vrganji, ali za sada vrlo malo. Čekaju par sunčanih dana - kaže Jovica.

Predeli oko Prokuplja su bogati pečurkama, sremušem i ostalim prirodnim jestivim bogatstvima koja sve više privlače ljude i "teraju ih" da zakorače van grada. Primetno je da je sve više rekreativnih gljivara i da se krug ljubitelja gljiva polako širi prokupačkim krajem.

foto: Kurir/B.R.

Nabrane pečurke, naravno treba spremiti, odložiti za zimu, a načina je puno. Jovica kaže da su najbolje one u salamuri, jer je njihova hranljiva vrednost tada najbolja do zime.

- Evo lisičare se mogu samo usoliti i staviti u tegle i posle pet sati, one su odlične za konzumaciju. Nije to neki težak i komplikovan proces i svako može da ga sprovede. Važno je gljive dobro oprati, osušiti, a onda ili u salamuri, ili na tavanu ih prosušiti i zima može da krene - šali se i savetuje naš sagovornik.

Ipak upozorava da se dobro otvore oči tokom branja i da se prouče staništa i boje gljiva, kako se ne bi pogrešilo.

Za ovu avanturu treba da se obuku tamne boje, što se tiče odeće, ponese štap i nož kojim će da se vade, korpa, ili ranac, a od obuće idealno bi bilo da to budu gumene čizme, zbog zmija.

Kurir.rs/B.R.