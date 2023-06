TRI VAGONA ISKOČILA IZ ŠINA, IZ JEDNOG CURIO GAS: Mašinovđa izašao odmah iz lokomotive i alarmirao nadležne

Tri vagona koji su nosili tečni naftni gas, iskočila su iz šina prošle noći oko 1 sat pruzi Beograd – Bar između Požege i Kalenića kod Kosjerića, a iz jedne procurio je gas.

Odmah su intervenisale jedinice Sektora za vanredne situacije, zatvoren je ventil tako da je došlo do prestanka daljeg curenja gasa. To se događalo na dva kilometra od železničke stanice u Požegi, kada je došlo do iskakanja tri od devet cisterni voza koji je dolazio iz pravca Kosjerića.

Nezvanično saznajemo da je mašinovđa izašao odmah iz lokomotive i osetio gas, odmah je alarmirao nadležne i celo područje je ubrzo bilo blokirano. Na ovom delu barske pruge saobraćaj je još zatvoren i vrši se uviđaj, a voz sa plinom je još na mestu događaja.

U toku jučerašnjeg dana saobraćaj je takođe bio u prekidu zbog deformieta koloseka tzv „sunčane krivine“ zbog velikih vrućina. Kasnije je pušten u saobraćaj.

Kurir.rs/Z.G.