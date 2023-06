NIKITA JE PRVO U SRBIJI NAUČIO PRILOGE ZA PLJESKAVICU! Otkriva šta mu je kod nas sve čudno i šta odavde kao suvenir nosi u Rusiju

Mladić po imenu Nikita preselio se iz Sankt Peterburga u Beograd pre devet meseci, a na svom TikToku snima video klipove o tome kako je u Srbiji.

U video-snimcima priča o tome kako mu se Srbija jako sviđa, ali da se još navikava na nju. Rekao je da je prvo u našoj zemlji naučio priloge za pljeskavicu, a u jednom od video snimaka objasnio je razlike koje je primetio između Srba i Rusa.

"Bio sam u kafani i hteo sam da popijem pivo. Tražio sam plastičnu čašu, ali su mi rekli da imaju samo staklene. Shvatio sam da u Srbiji, u principu, ne vole ništa da rade na brzinu, dok su u Rusiji mesta sa natpisom 'to go' bukvalno na svakom ćošku. Tamo se pije kafa i brzo se jede. U Srbiji se nikome ne žuri", rekao je Nikita. U jednom od snimaka je komentarisao vožnju gradskim prevozima u Srbiji, pa je snimio validatore koji su do skoro stajali na ulasku u autobuse.

Nikita je rekao: "Jedna jako čudna stvar sa njihovim prevozom je što ovo postoji, ali niko ne prislanja kartice. To nikako ne mogu da razumem. Da li je to ovde običaj?", rekao je Rus.

Još nešto što je rekao da je primetio je da u Srbiji uopšte nema vetra kao što ima u Sankt Peterburgu i da se "nije nijednom razboleo" od kad je u Beogradu. Nikita je rekao još da mu se jako sviđa hrana u Beogradu, posebno velike pljeskavice. U drugom snimku naveo je nekoliko reči koje je naučio ubrzo po dolasku u Srbiju jer su to prilozi za omiljeno jelo Srba.

"Pljeskavica, kupus, krastavac, paradajz, crni luk, zelena salata, kečap, majonez, senf...", naveo je Nikita. Ispod snimka su se nizali komentari. "Stavi i džem", "To je druga najbitnija stvar koju treba da naučiš posle reči 'hvala'", "A gde su pavlaka i tucana", pisali su ljudi. Nikita se inače, kako može da se vidi na mrežama, bavi muzikom, a jednu svoju pesmu preveo je na srpski.

Prethodno je radio kao nastavnik muzike.

Kurir.rs/Mondo/Tik Tok