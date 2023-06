"GLEDALA SAM U NJENO LICE I OSETILA TOPLINU I SIGURNOST" Porodilje obožavaju dr Đorđević: Sve više žena se odlučuje za treće dete

"Posle carskog reza obilazila me je svakodnevno. Prepoznavala sam njene korake dok se hodnikom približavala šok sobi u kojoj sam ležala. To je bio dragocen, najlepši i najvažniji trenutak u danu koji je i te kako dug, kada ste tu gde jeste. Moja doktorka i van vizite dolazi da me obiđe i vidi da li je sve u redu. Zaslužna je što sam na svet donela zdravu bebu i pored neizvesne trudnoće. Njen osmeh, topla reč i podrška koja uliva veru da će sve biti u redu, neprocenjiva je", započinje priču porodilja I.S. iz Vranja, prisećajući se svog iskustva kada je postala mama.

Ona kaže da je pažnja potrebna svakoj ženi posebno nakon porođaja, stručnost, ali i ljudska toplina u ophođenju lekara i medicinskog osoblja, kada ste ranjivi, uplašeni u iščekivanju da nakon devet meseci ugledate svoje zdravo dete.

foto: Kurir/T.S.

"Bože nikada neću zaboraviti koliko me je hrabrila od trenutka kada je krenuo porođaj, a kontrakcije bile sve jače. Gledala sam u njeno lice i osetila toplinu i sigurnost. Sledila sam svaki savet koji mi je davala, polako bez ikakve panike i oštrine u glasu: 'Ne brini sve će biti u redu, beba samo što nije izašla'. Tako je i bilo, ja uplašena prvorotka na svet sam donela zdravu devojčicu. Bebin plač i sreća od koje i suze same krenu. Moja doktorka je sve vreme bila tu", navodi T.R.

Ona napominje da se kod svake naredne trudnoće svaka mama priseti trenutaka prethodnog porođaja, i to se ne zaboravlja.

A kao potvrda predanog rada "posebnoj doktorki" stigao je i "poseban poklon".

Jedna od mama, talentovana u pisanju poezije poklonila je dr Gordani Đorđević, načelnici Odeljenja ginekologije ZC Vranje koja joj je vodila trudnoću, a onda i porodila, pesmu - "Najlepšu odu svim mamama".

foto: Kurir/T.S.

Iz vranjskog Porodilišta stižu i lepe vesti, a saopštava ih dr Gordana Đorđević.

"Imamo dosta žena koje rađaju treće dete. Naravno tu su i 'prvorotke'. Dosta je žena koje očekuju treće dete, to su sve moje bivše pacijentkinje. U narednih desetak dana imam sedam porodilja koje će roditi treće dete. To su mlađi parovi, žene u ranim tridesetim godinama. Tako da je baš zapažena ta pojava da se rađa treće dete. Meni je baš milo, a mi smo kao odeljenje uvek srećni kad imamo malo veći broj porođaja, kad nam dolaze žene koje su se već porađale i koje su bile na našem odeljenju i odlučile su se, pogotovo za drugo i treće dete", ističe dr Đorđević i dodaje :

"Nama su se žene porađale tokom cele pandemije. Korona je bila velika nepoznanica uopšte za ceo svet pa i za nas. Čak smo imali i veći broj porođaja baš u vreme korone, nego pre toga i kasnije, tako da ipak život teče, bez obzira na viruse i na sve. Bebe se rađaju i to je nešto što je lepo".

foto: Kurir/T.S.

Dr Đorđević je apelovala na redovne ginekološke preglede žena i na opreznost kod mladih osoba.

"Apelujem da se uradi Papanikolau test i kolposkopija, a normalno i ultrazvuk, jer to je nešto što je najbolje, što može da se u ranim fazama otkrije bolest i da se leči. Kod mladog sveta sam uvek preporučivala i uvek apelujem na to da ne budu nezaštićeni odnosi pogotovo zbog HPV virusa, da se koriste prezervativi prilikom odnosa i da se te mlade osobe koje primete kod sebe neke promene obavezno jave ginekologu u Dispanzeru za žene, ili kod nas mi ćemo uvek da ih primimo", savetuje načelnica Odeljenja ginekologije ZC Vranje dr Gordana Đorđević.

foto: Kurir/T.S.

Broj trudnoća koje je izvela ginekolog-akušer dr Gordana Đorđević je impozantan.

"Nije ni čudo što je u njenoj smeni i najveći broj trudnica koje dolaze na pregled", prokomentarisala je trudnica S.S. koja sitno broj do porođaja.

Na svet donosi treće dete. Sve tri trudnoće i dva porođaja vodila je doktorka Gordana Đorđević.

"Približava se treći porođaj. Nema straha, imam iskustvo, a i moja doktorka je uz mene", ističe S.S.

Kurir.rs/T.S.