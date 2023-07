GDE ĆE LOZNIČANI OVOGA LETA? Kome je do mora - Grčka ili Crna Gora

Mada je vreme prevrtljivo, leto je kalendarski stiglo i počela je sezona godišnjih odmora. Prema podacima iz nekih ovdašnjih turističkih agencija Lozničani vole morsko opuštanje, a destinacije zavise od dubine džepa ili strpljenja jer se, uz takozvane "last minit" ponude, može na jug otputovati uz osetno manje novca.

U jednoj agenciji kažu da interesovanja ima, polako se vraća na vreme pre kovida, ali još nije na nivou poslednje godine uoči pandemije.

"Grčka je i dalje najpopularnija, na to dosta utiče i što postoje polasci iz same Loznice za Olimpijsku regiju, što je mnogima presudno prilikom izbora gde ići, a ima i agencija koje nude prevoz 'od i do praga', plaća se doplata, ali se izbegava mnogo drugih stvari. Za sada turisti manje traže Tunis i Egipat, do tih mesta se 'leti', a avio-aranžmani traže još novca", kažu u agenciji koja godinama postoji u gradu.

Slična priča je u ostalima. U jednoj objašnjavaju da je Grčka najtraženija, a crnogorsko primorje najpovoljnija destinacija prema interesovanju klijenata.

"Sada je krenula sezona i cene su 'pune'. Severni deo Grčke je najpovoljniji, a kako se, gledano geografski spuštamo niže cene su više. Ove godine su aranžmani skuplji nego prošle, ali sa druge strane više je 'last minit' ponuda nego pre pa ko ima strpljenja i mogućnosti da se brzo spremi i otputuje može dobro da prođe, sa popustom i do trideset odsto", objašnjavaju.

Ovoga leta Lozničani se interesuju za slovenačke plaže, pre svega Portorož gde je u ponudi "ol inkluziv" smeštaj u hotelima sa četiri, pet zvezdica, a za to treba dnevno izdvojiti 70 evra. Inače, ne mali broj Lozničana odlučuje se i za privatni smeštaj u Crnoj Gori, a mnogi već godinama odlaze kod istih domaćina pa se tamo osećaju "‘kao kod svoje kuće".

Naravno, biće ponovo i onih koji će još jedno leto provesti u svom gradu jer im novčanik ne da da odu bilo gde. Za te kojima je iz raznih razloga ovoga leta more (pre)daleko ostaje osveženje na gradskom ili privatnim bazenima, a tu je uvek Drina. Kupanje na čuvenoj "Žićinoj plaži" u Banji Koviljači, ili odlazak kod mosta na Šepku. Nažalost, mada je grad pored Drine Loznica još uvek nema gradsku plažu pa svaki odlazak na obalu ove predivne reke podrazumeva da se svako sam postara za svoj komfor. U svakom smilu.

Uticaj kiše na tražnju U ovdašnjim turističkim agencijama primetili su da intezitet interesovanja za letovanje ima veze sa vremenskim prilikama u Loznici. Kada je lepo vreme i temperature porastu tako raste i interesovanje, dok čim zahladni i dođu kišni dani ono padne.

Kurir.rs/T.I.