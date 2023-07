OVO JE SUAD LJUDINA: Rešio da napravi kupalište za decu, jedino u gradu! Zasukao rukave i ušao u korito reke Mileševke FOTO, VIDEO

PRIJEPOLJE - U vrelim letnjim danima, kada ne samo stariji građani, već i oni najmlađi traže kutak kako bi se rashladili građane Prijepolja zateklo je iznenađenje, kada je preko noći njihov sugrađanin Suad Memović odlučio da napravi svojevrsno kupalište i tako postao heroj mnogim mališanima.

foto: RINA

On je u najlepšem delu grada Vakufu, zasukao rukave i zagazio duboko u korito reke Mileševke kako bi im napravio oazu za predah.

foto: RINA

- On je neumoran i vredan čovek, ovo nije njegova prva akcija, ali svakako za naše najmladje najlepša stvar koja se trenutno dešava u Prijepolju. Prijepolje nema gradski bazen ili kupalište na otvorenom, a on je sa grupom prijatelja pokrenuo akciju gradnje brane gde će se deca rashlađivati - kazao je njegov sugradanin Kemal za agenciju RINA.

Za Suada građani Prijepolja imaju samo reči hvale i brojne njegove akcije pozdravljaju sa "bravo majstore", učestvujući koliko ko može.

foto: RINA

- On je i za gradnju brane uspeo da nađe sponzore pomoću kojih je kupio gradjevinski materijal. Da je postao miljenik dece pokazuje i izgrađen dečji park "Narodnih heroja" u centru ove opštine za koji je on bio inicijator, a danas je to omiljeno mesto za okupljanje i igranje. Za njegove ideje imali su sluha i nadležni koji su sve to sproveli u delo - dodao je Kemal.

Kurir.rs/RINA