MA DA LI JE VO MOGUĆE?! Dođe čovek po venčani list i nema pojma kad mu je bila svadba, ali tek onda sledi DRAMA

U Matičnoj službi Uslužnog centra u Vranju mnogo je anegdota prilikom popunjavanja zahteva građana za izdavanje izvoda iz knjige rođenih, venčanih itd.

"Nećete verovati, dođe suprug po venčani list, a zaboravio je datum sklapanja braka sa suprugom. Ma to i nije strašno, dešava se Bože moj, ali je komično što suprug ne sme da u toj situaciji pozove i pita suprugu kada su se venčali. Kaže 'ma davno je to bilo zaboravio sam datum'. Zamoli nas da pronađemo taj podatak na osnovu datuma njegovog rođenja. Smejemo se do suza, a i on sa nama", priča jedan od zaposlenih.

foto: Kurir/T.S.

Muke su kaže i kada su datumi rođenja deca u pitanju.

"Ako je više dece u porodici neretko se dešava da se pomešaju datumi njihovog rođenja. Bio je slučaj kad je muž zvao ženu da mu ona kaže kad su se deca rodila. Pita on nju telefonom, a onda tajac, nakon toga dranje sa druge strane veze, pa i koja psovka padne. Žena odgovara ljutito, jer muž ne pamti kad su mu se deca rodila", navodi naš sagovornik.

On kaže da je mnogo situacija takozvanih "bisera" kod popunjavanja zahteva kada su i sami zaposleni jednostavno zbunjeni.

"Popunite mi zahtev vi znate šta i kako treba" rečenica koju često čujete, zamislite to, a u pitanju su lični podaci koje podnosilac mora da upiše.. Kako možemo mi sve da znamo prosto je nemoguće. U svakom slučaju pomognemo koliko možemo važno da ljudi dobiju potreban dokument i završe ono zbog čega su došli u Matičnu službu. Tako vam je to", objašnjava naš sagovornik.

Kurir.rs/T.S.